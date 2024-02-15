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Ранковий удар по Хмельниччині: є влучання по цивільних об’єктах

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ранковий удар по Хмельниччині: є влучання по цивільних об’єктах
В результаті ранкової атаки росіян є ушкодження цивільних об’єктів
фото: ДСНС/Facebook

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила

Вранці у четвер, 15 лютого, окупанти завдали удару по Хмельниччині – в результаті є ушкодження цивільних об’єктів.

У Хмельницькій облдержадміністрації повідомили, що інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Громадян закликали зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби.

Ранковий удар по Хмельниччині: є влучання по цивільних об’єктах фото 1

Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Сьогодні, 15 лютого, у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна, є постраждалі.

Під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання. За словами начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, внаслідок «прильоту» сталася пожежа в складському приміщенні на площі 100 кв м.

Сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого.

Нагадаємо, триває 722-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

 

Теги: Хмельниччина окупанти війна

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