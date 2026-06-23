На Хмельниччині демонтувано останній барельєф Леніна в Україні

Масова хвиля демонтування пам'ятників Леніну стартувала під час Революції Гідності у грудні 2013 року

У місті Дунаївці Хмельницької області демонтували меморіальну дошку з барельєфом Леніна. Про це повідомив український громадський активіст, голова громадської організації «Світанок» та співзасновник проєкту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков, передає «Главком».

Поздняков зазначив, що цей об'єкт був останнім Леніним в Україні, який досі залишався не утилізованим. Активіст підкреслив, що для команди залишається загадкою, яким чином ця меморіальна дошка змогла зберегтися до цього часу, проте наразі демонтаж нарешті повністю завершено.

«Останній Ленін в Україні пішов у небуття у Дунаївці, Хмельниччина. Демонтовано меморіальну дошку із барельєфом Леніна. Як вона збереглася там до цього моменту – для нас загадка. Але нарешті проведено демонтаж», – написав Поздняков.

Перші пам'ятники Леніну почали демонтувати на заході України ще у 1990 році, а масова хвиля (ленінопад) стартувала під час Революції Гідності у грудні 2013 року, коли було повалено монумент на Бессарабській площі у Києві. Повністю процес завершився після ухвалення законів про декомунізацію у 2015 році.

Нагадаємо, 3 листопада 2024 року у фінському місті Тампере назавжди припинив роботу музей радянського диктатора Володимира Леніна.

Зазначається, що музей у 1946 році заснувало Товариство «Фінляндія-СРСР». Саме у цій будівлі у Тампере у 1905 році вперше зустрілися майбутні радянські керманичі Ленін та Йосип Сталін.

Проте тепер музей більше не хоче мати ім'я Леніна, оскільки це «призводить до непорозумінь».