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Нові пам’ятники на місці Булгакова: на сайті Київради з’явилися дві петиції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нові пам’ятники на місці Булгакова: на сайті Київради з’явилися дві петиції
Кияни просять поставити пам’ятник українській поетесі і дисидентці Ліні Костенко або прозаїку й поету Іванові Багряному на місці пам'ятника Булгакову
фото: libruk.com.ua

Вигляд пам’ятника має бути визначений за результатами відкритого конкурсу, наголошується у петиції

На місці демонтованого пам’ятника письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі пропонують встановити нові монументи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти петицій на сайті Київради.

Зокрема, в одному зі звернень просять поставити пам’ятник українській поетесі і дисидентці Ліні Костенко.

«Ліна Костенко – це жива легенда, совість української нації та символ незламності», – пише один з авторів петиції. Вфін зазначає, що в радянські часи вона брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу, але не зрадила своїх принципів.

Ліна Костенко є авторкою важливих для української літератури творів, серед яких роман у віршах «Маруся Чурай», поема «Берестечко», прозовий роман «Записки українського самашедшого» та численні поетичні збірки. Твори поетеси перекладено багатьма мовами світу, а у 1967 році її номінували на Нобелівську премію з літератури.

«Андріївський узвіз – серце культурного Києва – є найбільш відповідним місцем для вшанування нашої великої сучасниці», – підсумовує автор.

В іншій петиції автор зауважує, що на місці пам’ятника Булгакову має бути монумент особистості, яка своїм життям і творчістю служила Україні.

«Іван Багряний – один із найяскравіших українських письменників XX століття. Він пройшов через арешти, тортури та переслідування совєцького режиму, проте ніколи не зламався і не пішов на співпрацю з комуністичною владою», – йдеться у тексті.

Автор також пише, що до процесу можна залучити меценатів і бізнес-партнерів, яких офіційно зазначать як спонсорів проєкту. Усі надходження та витрати мають бути повністю прозорими та публічними. Водночас вигляд пам’ятника має бути визначений за результатами відкритого конкурсу за участю скульпторів та архітекторів – із голосуванням громади або журі.

Нагадаємо, у Києві демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову біля Літературно-меморіального музею письменника на Андріївському узвозі. У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що монумент передали на зберігання спадкоємиці скульптора Миколи Рапая.

Після демонтажу пам'ятника російському письменнику Михайлу Булгакову на Андріївському узвозі у Києві в соцмережах розпочалася дискусія про те, хто має зайняти його місце.

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Теги: Київ Ліна Костенко пам'ятник

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