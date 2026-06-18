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Київрада провалила голосування за «Літературний сквер»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київрада провалила голосування за «Літературний сквер»
Літературний сквер в Києві
фото: Дмитро Перов / Facebook

Літературний сквер розташований на розі вулиць Михайла Коцюбинського та Олеся Гончара

Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про передачу земельних ділянок «Літературного скверу», що у Шевченківському районі, у постійне користування КО «Київзеленбуд». Під час сьогоднішнього засідання профільний проєкт рішення № 08/231-45/ПР набрав лише 53 голоси «за», чого недостатньо для його затвердження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Голосування депутатів Київради за рішення № 08/231-45/ПР
Голосування депутатів Київради за рішення № 08/231-45/ПР
скриншот відео

Йдеться про територію на розі вулиць Михайла Коцюбинського та Олеся Гончара. Голосуванню передував гучний скандал та протести з боку столичної громади.

Позиція активістів

Напередодні сесії київські активісти закликали депутатів не голосувати за документ у чинній редакції, охрестивши його «троянським конем». За їхніми словами, поточний проєкт рішення є фактичним «клоном» попереднього варіанту, який свого часу навіть не пройшов комісію із захисту культурної спадщини (у новій версії згадку про цю комісію взагалі прибрали).

Головна проблема полягала в межах скверу:

  • Що пропонував проєкт: закріпити офіційні межі лише за основною (частиною) території.
  • У чому ризик: кілька прилеглих земельних ділянок, на які роками зазіхав забудовник, залишалися «за бортом». Громада впевнена: щойно основну частину скверу узаконили б у такому урізаному вигляді, решта ділянок офіційно втратили б статус зеленої зони, що відкрило б шлях для нових аукціонів та будівництва.
  • При цьому з 2024 року ці спірні ділянки є абсолютно вільними від оренди – попередній користувач (ТОВ «МЖК «Оболонь»») добровільно відмовився від прав на них, і наразі вся земля перебуває у комунальній власності.

Депутатські правки в інтересах громади

На захист скверу виступили депутатки Київради Вікторія Пташник та Дінара Габібуллаєва. Вони направили офіційне звернення до міського голови Віталія Кличка з вимогою змінити проєкт рішення та врахувати вимоги підтриманої раніше Електронної петиції №13255 щодо повного захисту «Літературного скверу» від забудови.

Депутатки запропонували доопрацювати документ, додавши до нього пункти, які б:

  • Офіційно об'єднали всі п'ять ділянок (включаючи спірні та несформовані території) в єдиний об'єкт благоустрою орієнтовною площею 0,9670 га.
  • Остаточно припинили право користування фірми «МЖК «Оболонь»» на ділянки площею 0,0170 га та 0,0314 га, які призначалися під будівництво житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 80 б.
  • Надали «Київзеленбуду» дозвіл на розробку проєкту землеустрою для експлуатації всього скверу зі зміною цільового призначення землі на «зелені насадження загального користування».
  • Зобов'язали Департамент територіального контролю забезпечити виконання раніше винесеного припису щодо цієї території.

Попри те, що петицію містян раніше підтримав сам мер Віталій Кличко, а громада вимагала взагалі не виносити питання скверу на розгляд без урахування захисних правок, проєкт усе ж потрапив до порядку денного під номером 353 без належних змін. Але давши 53 голоси «за» цей проєкт, депутати не підтримали рішення в обхід інтересів киян.  

Нагадаємо, у 2024 році поетеса та Почесна громадянка Києва Ліна Костенко зверталася до міського голови столиці з проханням зберегти від забудови Літературний сквер.

Теги: Київрада благоустрій Віталій Кличко земля будівництво активісти скандал громада Ліна Костенко Київзеленбуд Київ

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