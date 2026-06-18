Київрада провалила голосування за «Літературний сквер»

Літературний сквер розташований на розі вулиць Михайла Коцюбинського та Олеся Гончара

Київська міська рада не змогла ухвалити рішення про передачу земельних ділянок «Літературного скверу», що у Шевченківському районі, у постійне користування КО «Київзеленбуд». Під час сьогоднішнього засідання профільний проєкт рішення № 08/231-45/ПР набрав лише 53 голоси «за», чого недостатньо для його затвердження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання Київради.

Голосування депутатів Київради за рішення № 08/231-45/ПР скриншот відео

Йдеться про територію на розі вулиць Михайла Коцюбинського та Олеся Гончара. Голосуванню передував гучний скандал та протести з боку столичної громади.

Позиція активістів

Напередодні сесії київські активісти закликали депутатів не голосувати за документ у чинній редакції, охрестивши його «троянським конем». За їхніми словами, поточний проєкт рішення є фактичним «клоном» попереднього варіанту, який свого часу навіть не пройшов комісію із захисту культурної спадщини (у новій версії згадку про цю комісію взагалі прибрали).

Головна проблема полягала в межах скверу:

Що пропонував проєкт : закріпити офіційні межі лише за основною (частиною) території.

: закріпити офіційні межі лише за основною (частиною) території. У чому ризик : кілька прилеглих земельних ділянок, на які роками зазіхав забудовник, залишалися «за бортом». Громада впевнена: щойно основну частину скверу узаконили б у такому урізаному вигляді, решта ділянок офіційно втратили б статус зеленої зони, що відкрило б шлях для нових аукціонів та будівництва.

: кілька прилеглих земельних ділянок, на які роками зазіхав забудовник, залишалися «за бортом». Громада впевнена: щойно основну частину скверу узаконили б у такому урізаному вигляді, решта ділянок офіційно втратили б статус зеленої зони, що відкрило б шлях для нових аукціонів та будівництва. При цьому з 2024 року ці спірні ділянки є абсолютно вільними від оренди – попередній користувач (ТОВ «МЖК «Оболонь»») добровільно відмовився від прав на них, і наразі вся земля перебуває у комунальній власності.

Депутатські правки в інтересах громади

На захист скверу виступили депутатки Київради Вікторія Пташник та Дінара Габібуллаєва. Вони направили офіційне звернення до міського голови Віталія Кличка з вимогою змінити проєкт рішення та врахувати вимоги підтриманої раніше Електронної петиції №13255 щодо повного захисту «Літературного скверу» від забудови.

Депутатки запропонували доопрацювати документ, додавши до нього пункти, які б:

Офіційно об'єднали всі п'ять ділянок (включаючи спірні та несформовані території) в єдиний об'єкт благоустрою орієнтовною площею 0,9670 га.

Остаточно припинили право користування фірми «МЖК «Оболонь»» на ділянки площею 0,0170 га та 0,0314 га, які призначалися під будівництво житлового будинку з паркінгом на вул. Богдана Хмельницького, 80 б.

Надали «Київзеленбуду» дозвіл на розробку проєкту землеустрою для експлуатації всього скверу зі зміною цільового призначення землі на «зелені насадження загального користування».

Зобов'язали Департамент територіального контролю забезпечити виконання раніше винесеного припису щодо цієї території.

Попри те, що петицію містян раніше підтримав сам мер Віталій Кличко, а громада вимагала взагалі не виносити питання скверу на розгляд без урахування захисних правок, проєкт усе ж потрапив до порядку денного під номером 353 без належних змін. Але давши 53 голоси «за» цей проєкт, депутати не підтримали рішення в обхід інтересів киян.

Нагадаємо, у 2024 році поетеса та Почесна громадянка Києва Ліна Костенко зверталася до міського голови столиці з проханням зберегти від забудови Літературний сквер.