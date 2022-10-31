На Хмельниччині уламки збитої ракети впали на цивільний об’єкт – ОВА

На місці падіння уламків ракети працюють спецслужби та рятувальники

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гамалій повідомив про падіння уламків збитої ракети ворога на території регіону, є руйнування цивільного об’єкта.

«Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту», – повідомив посадовець.

Гамалій додав, що, за попередньою інформацією, потерпілих нема. Очільник обласної адміністрації також зазначив, що на місці події працюють спецслужби та ДСНС.

Посадовець закликав жителів регіону не повідомляти в соцмережах деталі прильотів ворожих ракет.

Також раніше повідомлялося, що на Вінниччині збита ракета, запушена Росією, упала на цивільні об’єкти.

Відомо також, що через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.