Підірвав гранату на дитячому майданчику: справу військового передано до суду

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

Через дії чоловіка постраждали троє людей: серед них п'ятирічна дитина

Держбюро розслідувань завершило досудове слідство стосовно військового, який кинув гранату в людей на дитячому майданчику у Рівному, обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє ДБР.

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Слідством встановлено, що 4 листопада 2022 року близько 21:00 на подвір’ї одного з будинків на вулиці Романа Шухевича у Рівному військовий почав хизуватися бойовою гранатою. Щонайменше двічі він висмикував чеку, погрожуючи її підірвати.

За даними слідства, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Люди, які відпочивали на майданчику викликали поліцію. Після приїзду правоохоронців військовий умисно кинув гранату в напрямку натовпу.

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Боєприпас здетонував, унаслідок чого осколкові ураження дістали п'ятирічна дитина, 28-річний чоловік і 28-річний інспектор Управління патрульної поліції в Рівненській області.

Правоохоронці затримали військовослужбовця й оголосили йому підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фігуранту висунуто обвинувачення у придбанні й носінні боєприпасів без передбаченого законом дозволу, хуліганстві із застосуванням зброї та умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Військовому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 березня і Києві чоловік підірвав себе гранатою. Внаслідок вибуху житель столиці загинув.

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Нещодавно у Миколаєві чоловік кинув гранату у натовп людей після того, як йому відмовилися дати дві гривні. Сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження.