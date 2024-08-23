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У Києві на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві на вихідні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Столична влада закликає громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером «101»
фото ілюстративне

Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж

Протягом 24-26 серпня у Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Погодні умови в цей період сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах, особливо при наявності джерел займання, таких як відкритий вогонь.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • створювати смітники та спалювати відходи;

Громадян закликають бути обережними та, у разі виявлення займання в лісах чи на відкритих територіях, негайно телефонувати за номером «101».  Дотримання правил пожежної безпеки допоможе уникнути трагічних наслідків і матеріальних збитків.

Нагадаємо, як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, у неділю та понеділок у столицю повертається спека. Стовпчики термометрів знову підійматимуться до +35 градусів і, можливо, вище.

Як повідомлялося, 23 серпня українців чекає день з мінливою хмарністю, переважно без опадів. Лише на сході, Дніпропетровщині та Запоріжжі можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3-8 м/с. 

Теги: КМДА погода пожежа Київ

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