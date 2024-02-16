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Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Тарнавський зазначив, що ситуація в Авдіївці «складна, але контрольована»

Сили оборони України продовжують оборонну операцію в Авдіївці та стримують просування противника. В межах міста тривають запеклі бої. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці станом на четвер, 15 лютого, на одинадцяту вечора та зазначив, що вона «складна, але контрольована».

«Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження», – розповів Тарнавський.

Тарнавський заявив, що підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

«Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача ЗСУ щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами – стійке та ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата. Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські сили намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом.

До слова, Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.

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Теги: окупанти ЗСУ Авдіївка

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