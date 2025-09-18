Головна Країна Події в Україні
На кордоні з Польщею тестується нова система перетину, можливі затримки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На кордоні з Польщею тестується нова система перетину, можливі затримки
Час перетину кордону може збільшитися, оскільки вимагатиметься фіксація біометричних даних
фото з відкритих джерел

На кордоні з Польщею тестують нову систему пропуску: українцям радять планувати більше часу

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) радить українцям закладати більше часу на перетин кордону з Польщею через тестування нової системи фіксації. Ця система, що включає відбір біометричних даних, може призвести до уповільнення процесу оформлення, особливо на початковому етапі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника ДПСУ полковника Андрія Демченка в телеефірі.

За словами Демченка, Європейський Союз готується до впровадження цієї системи у всіх країнах Шенгенської зони. Хоча вона має запрацювати повноцінно лише в жовтні, Польща вже почала її тестування, щоб у подальшому забезпечити ефективнішу роботу та уникнути черг.

Андрій Демченко зазначив, що час перетину кордону може збільшитися, оскільки вимагатиметься фіксація біометричних даних. Це стосується передусім пішохідного та автомобільного напрямків.

Попри попередження, речник ДПСУ уточнив, що станом на ранок четверга великих черг на кордоні з Польщею не фіксується.

Нагадаємо, 17 вересня сенат Польщі без поправок підтримав урядовий законопроєкт, що регулює статус українських біженців та умови надання їм соціальної допомоги. Документ має бути підписаний президентом Каролем Навроцьким, після чого набуде чинності. Про це повідомляє польське радіо, передає «Главком».

Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик висловив сподівання, що президент підпише закон у поточній редакції. Він зазначив, що урядова позиція збігається з президентською в питаннях охорони здоров'я, легальності перебування, доступу до ринку праці та обмеження сімейних виплат.

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
