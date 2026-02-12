На Львівщині ексгумовано тіло солдата, якого поховали замість полоненого Назара Далецького

Нещодавно під час чергового обміну полоненими Назар повернувся в Україну живим

Військовослужбовець зі Львівщини Назар Далецький довгий час вважався загиблим

У селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію решток військовослужбовця, якого раніше ідентифікували як загиблого Назара Далецького. Причиною стало резонансне повернення самого Назара з російського полону живим, що поставило під сумнів результати попередньої ДНК-експертизи. Про початок слідчих дій повідомила староста села Оксана Кухар, зазначивши, що кримінальне провадження щодо цього інциденту відкрите в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еспресо.Захід.

Військовослужбовець зі Львівщини Назар Далецький довгий час вважався загиблим. Базуючись на результатах ДНК-аналізу, родина отримала тіло, яке з усіма військовими почестями поховали у рідному селі. Проте нещодавно під час чергового обміну полоненими Назар повернувся в Україну живим, що стало шоком як для громади, так і для правоохоронної системи.

У Міністерстві внутрішніх справ визнали факт помилки та назвали ситуацію скандальною. Заступник міністра МВС Леонід Тимченко у коментарі медіа підтвердив, що першу експертизу, яка дала хибний результат, проводили у Харкові.

«Ми розуміємо, яка це резонансна і неприпустима подія, адже таких помилок бути не може. Ретельно ми будемо вивчати цей випадок, піднімати всі експертизи, які відбирались у матері та решток для порівняння, що були передані на поховання», – заявив Тимченко.

Для встановлення істини було прийнято рішення про ексгумацію тіла, що спочивало в могилі Далецького.

До слова, Міністерство оборони України офіційно спростувало чутки про можливу вимогу повернення грошової допомоги від родини Назара Далецького. Боєць 24-ї ОМБр, якого понад три роки вважали загиблим і навіть поховали через помилку ДНК-експертизи, 5 лютого 2026 року повернувся додому в межах обміну полоненими. У відомстві наголосили, що ситуація є винятковою, а правовий пріоритет залишається на боці підтримки сім’ї захисника.

Як відомо, Назар Далецький, боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила, зник безвісти ще у вересні 2022 року. Після повернення воїна з полону під час обміну 5 лютого 2026 року, його родичі зобов’язані повернути державну виплату за загибель військовослужбовця.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – каже він.

Глава держави наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.