СБУ провела обшуки у Львівській ОВА

Правоохоронці проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту

Правоохоронці перевіряють закупівлі засобів захисту, які провів департамент для поповнення регіонального резерву

У департаменті цивільного захисту Львівської ОВА відбулися обшуки в межах кримінального провадження щодо державних закупівель. Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

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«15 січня у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації працівники УСБУ у Львівській області проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, правоохоронці перевіряють закупівлі засобів захисту, які провів департамент для поповнення регіонального резерву. При цьому чиновники не уточнили, про якого постачальника йдеться.

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«Департамент сприяє слідству і надає всі документи для всебічного, повного та об’єктивного розслідування», – зазначила пресслужба Львівської ОВА.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю.

До слова, Державне бюро розслідувань провело обшуки у Львівському ТЦК та СП. Дозвіл на слідчі дії надав 8 січня Личаківський райсуд Львова в межах кримінального провадження за ознаками перевищення військовою особою службових повноважень.