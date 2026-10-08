На Миколаївщині фермери викинули тонни помідорів і цибулі: реакція мережі (відео)

Відео з тоннами викинутих овочів викликало бурхливу реакцію в мережі

У Миколаївській області фермери викинули тонни вирощених овочів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

На відео показано, що тонни томатів і цибулі опинилися на звалищі.

😱 Фермери після знищення російськими терористами заводу "Сандора" на Миколаївщині зміщені викидати тонни цибулі та помідорів🧅🍅 Люди скаржаться, що врожай немає куди здати на переробку... https://t.co/cyrjCmZc1g — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами самих фермерів, раніше значний обсяг вирощених томатів приймав завод «Сандора». Однак після знищення підприємства здавати сільськогосподарську продукцію стало нікуди.

Відео з тоннами викинутих овочів викликало бурхливу реакцію в мережі.

Зауважимо, що 29 серпня російська армія атакувала завод «Сандора» на Миколаївщині, який офіційно належить американській корпорації PepsiCo. ДСНС Миколаївщини уточнила, що внаслідок атаки було пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо, у серпні український фермер викинув урожай помідорів та спричинив скандал у мережі. Сергій у відео пояснив, що вирощування овочів потребує значних витрат. За його словами, після збору врожаю потрібно виплатити зарплати працівникам, а власного прибутку може не залишитися.

Як повідомлялося, тепер фермер пропонує охочим самим приїхати на поле, вибрати та зібрати потрібну кількість помідорів.

До слова, в Україні фермери вже стикаються з серйозними проблемами зі збутом овочів: частина врожаю залишається просто в полі, оскільки його збирання та продаж не покривають витрат. Голова Асоціації фермерів та землевласників Віктор Гончаренко в інтерв'ю «Главкому» попередив, що така ситуація може мати наслідки вже наступного року.