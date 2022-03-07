Окупанти залишили без світла понад 600 тис. українців

Без електрики напередодні була майже тисяча населених пунктів

Російські військові обстрілюють мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Зокрема, під час війни ворог завдав значної шкоди енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що станом на 6 березня без світла залишилося 7775 трансформаторних підстанцій та 956 населених пунктів.

Міністерство енергетики повідомляє, що користуватися світлом не можуть понад 646 тис. споживачів. Ремонтні бригади намагаються усувати недоліки та оперативно відновлювати електропостачання, як тільки закінчуються бойові дії.

Також цієї доби вдалося відновити електропостачання в 127 населених пунктах (118 тис. споживачів), але через обстріли продовжують виникати нові пошкодження.

Окрім того, станом на 18:00 6 березня залишаються без газопостачання близько 130 тис. споживачів.

До того ж найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, ДТЕК задіяла всі аварійни бригади для відновлення електропостачання.

Раніше ДТЕК за погодженням з ЗСУ відновив електропостачання для понад 10 тис. домівок на Київщині.

Як повідомлялося, ремонті бригади розпочали відновлення електропостачання Маріуполя.

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