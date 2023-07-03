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Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сили спецоперацій знищили ворожий кулеметний розрахунок на Донеччині
Завдяки дрону було чітко виявлено позицію окупантів
скріншот з відео

Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу для подальшого контрнаступу

Бійці Сил спецоперацій ефектно знищили на Донеччині російський кулеметний розрахунок. Відповідний відеоролик оприлюднив пресцентр Командування ССО.

Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу у Донецькій області для подальших наступальних дій.

Завдяки дрону було чітко виявлено позицію окупантів. Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу. Згодом постріл із ПТРК «Фагот» був влучним.

Нагадаємо, що протягом останнього тижня Силам оборони України вдалося звільнити 9 км² території на сході та 28,4 км² – на півдні. Раніше ЗСУ звільнили окуповані з 2014 року території на Донбасі.

До слова, раніше ЗСУ показали, як ефектно знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі.

Окрім того, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. 

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Теги: окупанти Донеччина

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