Автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину

Водій Tesla використовував частково автоматизовану систему керування і спричинив ДТП

У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину, коли офіцер зупинився, щоб допомогти одному з водіїв. Про те повідомляє видання Metro.

Аварія сталася недалеко від міста Орландо у Флориді. У поліції заявили, що машина марки Tesla Model 3 розбила їх автомобіль Dodge Charger і стоїть поруч Mercedes GLK 350.

Поліцейському «дуже пощастило» уникнути аварії, в той час як водій Mercedes отримав легкі травми, зазначили у виданні.

Водій Tesla на місці події заявив правоохоронцям, що використовував частково автоматизовану систему керування.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що автопілот автомобілів далекий від досконалості. Бета-версії автопілота тестуються випробувачами компанії або добровольцями з числа власників електрокарів Tesla. В останню версію FSD компанія додала можливість автоматично управляти кермом в міських умовах і самостійно долати нерегульовані перехрестя.

Минулого тижня адміністрація транспортної безпеки США почала розслідування 11 аварій за участю автомобілів Tesla. В результаті інцидентів загинула одна людина і постраждали 17. У всіх епізодах було доведено використання автопілота FSD.

Нещодавно корейці перевірили Model 3 на безпеку. За деякими показниками результати виявилися невтішними. Детальніше – за посиланням.