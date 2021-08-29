  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину - У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину
    Автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину
    Фото: Florida Highway Patrol

    Водій Tesla використовував частково автоматизовану систему керування і спричинив ДТП

    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину, коли офіцер зупинився, щоб допомогти одному з водіїв. Про те повідомляє видання Metro.

    Аварія сталася недалеко від міста Орландо у Флориді. У поліції заявили, що машина марки Tesla Model 3 розбила їх автомобіль Dodge Charger і стоїть поруч Mercedes GLK 350.

    Поліцейському «дуже пощастило» уникнути аварії, в той час як водій Mercedes отримав легкі травми, зазначили у виданні.

    Водій Tesla на місці події заявив правоохоронцям, що використовував частково автоматизовану систему керування.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину
    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину
    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину
    Фото: Florida Highway Patrol

    Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск визнав, що автопілот автомобілів далекий від досконалості. Бета-версії автопілота тестуються випробувачами компанії або добровольцями з числа власників електрокарів Tesla. В останню версію FSD компанія додала можливість автоматично управляти кермом в міських умовах і самостійно долати нерегульовані перехрестя.

    Минулого тижня адміністрація транспортної безпеки США почала розслідування 11 аварій за участю автомобілів Tesla. В результаті інцидентів загинула одна людина і постраждали 17. У всіх епізодах було доведено використання автопілота FSD.

    Нещодавно корейці перевірили Model 3 на безпеку. За деякими показниками результати виявилися невтішними. Детальніше – за посиланням.

    Читайте також:

    Теги: ДТП США водій автомобіль аварія розслідування Tesla Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У США автомобіль Tesla на автопілоті врізався в поліцейську машину