Юристка Трампа зізналася в незаконному втручанні у виборчий процес

Юристка визнала себе винною у вчиненні шести злочинів

Юристка Сідні Пауел визнала свою провину в незаконному втручанні у виборчий процес, щоб змінити результати голосування на користь Дональда Трампа. Про це повідомляє АР.

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Сідні Пауел визнала себе винною у вчиненні шести злочинів, які стосувалися змови з метою навмисного втручання у виконання виборчих обов'язків. Йдеться про президентські вибори США 2020-го року в штаті Джорджія. Прокурори стверджують, що вона брала участь у несанкціонованому проникненні до обладнання для виборів в офісі виборчої комісії в окрузі Джорджії.

Юристка відбуде шість років випробувального терміну, виплатить $6 тис. штрафу й напише лист-вибачення до штату Джорджія та його мешканців. Вона також зробила заяву для прокурорів й погодилися правдиво свідчити проти співвідповідачів під час майбутніх судових процесів.

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«Визнання Пауел провини та згода на співпрацю зі слідством робить її найбільш високопоставленою особою, яка допомагає прокуратурі розслідувати намагання Трампа змінити результати виборів», – йдеться у повідомленні.

Співпраця Сідні Пауел й її участь у стратегічних перемовинах загрожує викриттям колишньому президенту Дональду Трампу.

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у спробах скасувати вибори 2020 року у штаті Джорджія. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

Трампу висунуто звинувачення за чотирма статтями:

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змова з метою обману Сполучених Штатів,

змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню,

перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню,

змова проти прав громадян.

25 серпня Дональд Трамп прибув до в'язниці в Атланті (штат Джорджія), щоб здатися у справі про втручання у вибори. Він пройшов формальну процедуру ув’язнення. Його тимчасово заарештували та помістили у в’язницю округу Фултон, де він пробув 20 хвилин. Там експрезидента США обшукали, сфотографували та взяли відбитки пальців, після чого відпустили під заставу.