На Таврійському напрямку ворог перевдягається у форму ЗСУ та намагається прорвати оборону

Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку

Ворог намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Сєвєрного та Авдіївки. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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«Росіяни цинічно продовжують порушувати правила ведення війни. Окрім постійного терору цивільного населення, як на тимчасово окупованих територіях, так і з нашого боку, також фіксуються випадки перевдягання ворога в українську військову форму та ведення у такому вигляді бойових дій», – сказав він.

Речник Сил оборони зазначив, що РФ весь час пробує повернути втрачене, бо російським генералам, полковникам потрібно показувати хоч якісь результати, а їх у них немає. Тому росіяни просто женуть людей уперед і йдуть м’ясні штурми.

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Також росіяни не полишають недолугих спроб оточити Авдіївку. Так, минулої доби ворожа авіація завдавала ударів, зокрема, біля Авдіївки, Роботиного та Вербового.

«Загалом у зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» ворог намагався прорватися у районах Сєверного та Авдіївки. На Мар’їнському напрямку окупанти вже вкотре атакували біля населеного пункту Мар’їнка. Також є намагання просуватися у районі Побєди. За минулу добу зафіксовано 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій», – поінформував Штупун.

Відповідаючи на питання, чому він назвав атаки РФ на Авдіївку недолугими, Олександр Штупун пояснив, що росіяни весь час зазнають втрат, відкочуються і знову йдуть по тих же напрямках. «Тобто я вважаю як військовий, що це досить недолуго», – заявив речник і додав, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 159 осіб.

«Це дещо менше, ніж учора-позавчора, але ми це будемо максимально виправляти. Також знищено 43 одиниці його військової техніки, зокрема танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 27 різних безпілотників, 2 автомобілі та одиницю спецтехніки. І минулої доби ворог втратив 3 склади боєприпасів», – поінформував Штупун.

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Нагадаємо, Збройні сили України продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку. Захисники мають нові успіхи у районі нещодавно звільненої Кліщіївки на Донеччині.

Нагадаємо, що 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Раніше повідомлялося, що під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон.

До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.