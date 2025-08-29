Олев Роост воював у лавах третього окремого полку спеціального призначення

Сили оборони Естонії підтвердили, що на війні в Україні загинув естонський доброволець Олев Роост. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили спеціальних операцій Естонії.

Роост вступив до батальйону Сухопутних військ Естонії у 2010-му і служив у ньому до 2017 року. У складі батальйону він брав участь в операціях в Афганістані у 2011 і 2013 роках.

У 2017 році Роост пройшов відбір до Сил спеціальних операцій в Естонії, долучився до підрозділу і 2020 року брав участь у закордонній операції в Малі.

Роост залишався у складі Сил спеціальних операцій до 2023 року, коли за власним бажанням пішов зі служби. Після цього він вирушив добровольцем в Україну, де воював у лавах третього окремого полку спеціального призначення.

Естонський доброволець Олев Роост фото: Facebook/Estonian Special Operations Forces

Нагадаємо, один із іноземних добровольців, які воюють за Україну, на ім’я Дуглас Картнер, вирішив піти на війну проти росіян, сприйнявши як знак пісню Seven Nation Army американського гурту The White Stripes, яка випадково заграла в його застосунку Spotify.

Як повідомлялося, британський доброволець Ейден Аслін, який у 2022 році опинився в російському полоні, отримав українське громадянство і знову вирушив на передову. Боєць заявляє, що боротиметься за Україну до її повної перемоги.

До слова, попри те, що в російській армії платять більше, іноземці приїжджають воювати за Україну через вмотивованість та віру в справедливість війни. Більшість людей в Другому інтернаціональному легіоні мають мотивацію і цінності, й більшість з них йде в бій зі словами «Слава Україні». Ті ж, хто воює за гроші, надовго не затримуються, розповів «Главкому» його командир Олександр Якимович.