Естонія погодилася відправити в Україну роту миротворців

За словами естонського премʼєра, поки рано обговорювати деталі можливої місії

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, якого цитує ERR.

Водночас прем’єр наголосив, що обговорювати деталі можливої місії наразі передчасно. «Зараз ми на етапі підготовки до зустрічі президентів України і Росії. Якщо вона відбудеться, то теоретично за нею може відбутися тристороння зустріч. Лише тоді цей процес може бути запущений», – зазначив він.

За словами політика, тільки після зустрічі можна буде обговорювати, «як забезпечити безпеку, якими мають бути гарантії, який внесок зроблять США та Європа». «Тоді ми зрозуміємо, якою буде ця військова операція, хто і який внесок у неї зробить і які в неї перспективи», – додав Міхал.

Нагадаємо, президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я.

До слова, Естонія планує позичити до 3,6 млрд євро за підтримки Європейської комісії для фінансування оборонних витрат. Ця ініціатива є частиною загальноєвропейського плану переозброєння, мета якого – об'єднати зусилля країн-членів для закупівель зброї та боєприпасів.