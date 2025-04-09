На війні загинула художниця та військова Маргарита Половінко

Поховають Маргариту Половінко в рідному Кривому Розі у п’ятницю, 11 квітня

5 квітня на фронті загинула українська художниця, волонтерка та військовослужбовиця Маргарита Половінко. Про її смерть повідомили у Другому механізованому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади, пише «Главком».

У батальйоні згадали Маргариту як людину, яка не боялася брати на себе відповідальність, завжди тримала слово та робила більше, ніж очікували. Вона загинула під час виконання бойового завдання – зі зброєю в руках.

Поховають Маргариту Половінко в рідному Кривому Розі 11 квітня на центральному кладовищі на Алеї Слави.

За даними «Суспільне. Культура», у 2024 році вона активно займалася волонтерською діяльністю – евакуювала поранених воїнів у межах першої ланки евакуаційного ланцюга. Згодом долучилася до Другого механізованого батальйону 3-ї ОШБ.

Маргарита народилася 24 березня 1994 року в Кривому Розі. Освіту здобула спочатку в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, де навчалася на факультеті образотворчого мистецтва, а потім – у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю «станковий живопис».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона почала активно малювати. Перші її роботи були натхненні трагедіями війни, зокрема загибеллю дітей в Ірпені. В одному з інтерв’ю для «Суспільного» Маргарита розповідала, як намалювала дівчинку-янгола, що летить над будинками – символ чистоти серед жахіть війни. За її словами, вона сприймала росіян як монстрів, які ведуть боротьбу проти людей.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію альпінізму і скелелазіння України.

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Здійснив ряд найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.