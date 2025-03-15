Два місяці боровся за життя після поранення на Курщині. Згадаймо Василя Нагорного
У захисника залишилися дружина та двоє маленьких дітей
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Нагорного.
Солдат Василь Нагорний помер у одній зі столичних лікарень 26 лютого 2025 року внаслідок отриманих важких поранень під час виконання бойового завдання у Курській області. Про це повідомила Рівненська міська рада.
Василь Нагорний народився 10 листопада 1983 року. Закінчив Рівненську загальноосвітню школу №8, а згодом вступив до Клеванського професійно-технічного училища, де здобув фах тракториста. Після навчання працював на кондитерській фабриці, а останні роки працював вантажником.
У жовтні 2024 року Василь був мобілізований до лав Збройних Сил України.
«Він завжди був життєрадісним, веселим і добрим, готовим допомогти кожному», – кажуть рідні.
У грудні 2024 року під час виконання бойового завдання у Курській області солдат Нагорний Василь Сергійович дістав важке поранення. Два місяці боровся за життя у київській лікарні, але, на жаль, 26 лютого 2025 року Герой відійшов у вічність.
У Василя залишилися дружина, двоє маленьких дітей, мати та сестра.
Прощання із Героєм відбулося 6 березня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали героя на кладовищі «Нове».
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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