The Economist оцінив можливості української ракети «Фламінго»

Аліна Самойленко
Розробкою займалася українська компанія Fire Point, яка є однією з провідних вітчизняних оборонних структур
фото: AP

Вартість ракети становить менш ніж 1 млн євро, що робить її конкурентоспроможною

Швидка розробка української крилатої ракети «Фламінго» викликає як захоплення, так і сумніви серед експертів. Видання The Economist пише, що, попри скепсис, ракета може стати серйозною загрозою для Росії, передає «Главком».

Заявлені характеристики «Фламінго» вражають: дальність польоту – до 3000 км, а бойова частина – понад тонна. Розробку ракети, що почалася з ескізу на серветці, здійснила приватна компанія Fire Point всього за дев’ять місяців. Інженери надихалися історичними аналогами, зокрема німецькою V-1. Видання зазначає, що назва ракети була жартівливим натяком на жінок-керівниць, а перші прототипи навіть фарбували в рожевий колір.

За словами представників компанії, корпус ракети виготовлено зі скловолокна, що робить її менш помітною для радарів. Двигун, імовірно, турбовентиляторний АІ-25, розроблений на підприємстві «Мотор Січ» у Запоріжжі. Наразі виробляється одна ракета на день, але до жовтня обсяги планують збільшити до семи.

Незважаючи на заявлені успіхи, експерти висловлюють сумніви. Постає питання, чому схожа ракета демонструвалася на виставці в ОАЕ. Також існують чутки про зв'язки компанії з Офісом президента, непрозоре фінансування та навіть сумніви щодо справжнього походження ракети. Fire Point відкидає ці звинувачення.

Вартість ракети становить менш ніж 1 млн євро, що робить її конкурентоспроможною. Однак її розміри та високий старт роблять її вразливішою для радарів. Водночас, український авіаційний експерт Костянтин Криволап упевнений, що «Фламінго» зможе скористатися слабкими місцями в російській протиповітряній обороні, особливо в комбінованих атаках.

Остаточна перевірка можливостей ракети відбудеться на полі бою. У Fire Point запевняють, що ворог буде шокований, коли це станеться.

Як повідомлялося, українська крилата ракета великої дальності «Фламінго» вийшла на серійне виробництво. Наразі планується виготовляти близько 200 екземплярів на місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як розповіла генеральна директорка і технічна директорка компанії «Fire Point» Ірина Терех, «Фламінго» – ракета повністю українського виробництва, без залучення іноземних комплектуючих. Вона здатна нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і долати відстань до 3000 кілометрів, що дозволяє їй уражати цілі на території Росії.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

