The Economist оцінив можливості української ракети «Фламінго»

Швидка розробка української крилатої ракети «Фламінго» викликає як захоплення, так і сумніви серед експертів. Видання The Economist пише, що, попри скепсис, ракета може стати серйозною загрозою для Росії, передає «Главком».

Заявлені характеристики «Фламінго» вражають: дальність польоту – до 3000 км, а бойова частина – понад тонна. Розробку ракети, що почалася з ескізу на серветці, здійснила приватна компанія Fire Point всього за дев’ять місяців. Інженери надихалися історичними аналогами, зокрема німецькою V-1. Видання зазначає, що назва ракети була жартівливим натяком на жінок-керівниць, а перші прототипи навіть фарбували в рожевий колір.

За словами представників компанії, корпус ракети виготовлено зі скловолокна, що робить її менш помітною для радарів. Двигун, імовірно, турбовентиляторний АІ-25, розроблений на підприємстві «Мотор Січ» у Запоріжжі. Наразі виробляється одна ракета на день, але до жовтня обсяги планують збільшити до семи.

Незважаючи на заявлені успіхи, експерти висловлюють сумніви. Постає питання, чому схожа ракета демонструвалася на виставці в ОАЕ. Також існують чутки про зв'язки компанії з Офісом президента, непрозоре фінансування та навіть сумніви щодо справжнього походження ракети. Fire Point відкидає ці звинувачення.

Вартість ракети становить менш ніж 1 млн євро, що робить її конкурентоспроможною. Однак її розміри та високий старт роблять її вразливішою для радарів. Водночас, український авіаційний експерт Костянтин Криволап упевнений, що «Фламінго» зможе скористатися слабкими місцями в російській протиповітряній обороні, особливо в комбінованих атаках.

Остаточна перевірка можливостей ракети відбудеться на полі бою. У Fire Point запевняють, що ворог буде шокований, коли це станеться.

Як розповіла генеральна директорка і технічна директорка компанії «Fire Point» Ірина Терех, «Фламінго» – ракета повністю українського виробництва, без залучення іноземних комплектуючих. Вона здатна нести боєголовку вагою 1150 кілограмів і долати відстань до 3000 кілометрів, що дозволяє їй уражати цілі на території Росії.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.