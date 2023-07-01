Поліція Польщі виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з РФ

За попередніми даними, знайдений біля кордону з Росією об'єкт, є повітряною кулею

Відповідні органи досліджують знайдений об'єкт

Біля кордону з Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліція виявила невідомий об'єкт, схожий на повітряну кулю. Про це повідомляє PAP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що розташований у районі Бранево, звітував про те, що десь о 12:00 у п'ятницю, 30 червня, отримав повідомлення від місцевого мешканця.

Чоловік виявив об'єкт, схожий на повітряну кулю. Поліцейський патруль виїхав на місце виклику. Речник поліції Рафал Яцковський заявив, що предмет було вилучено та передано військовим для подальших розслідувань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«За попередніми даними, об’єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування», – зазначили в міністерстві оборони Польщі.

Нагадаємо, 13 травня в повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, що залетів з боку Білорусі. Ймовірно, це був аеростат спостереження.

До слова, Польща укріпить кордон через переміщення до Білорусі найманців приватної військової компанії «Вагнер».

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнер», які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.