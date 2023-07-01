Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поліція Польщі виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Поліція Польщі виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з РФ
За попередніми даними, знайдений біля кордону з Росією об'єкт, є повітряною кулею
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Відповідні органи досліджують знайдений об'єкт

Біля кордону з Калінінградською областю РФ у польському місті Бранево поліція виявила невідомий об'єкт, схожий на повітряну кулю. Про це повідомляє PAP.

Відділ поліції Вармінсько-Мазурського воєводства, що розташований у районі Бранево, звітував про те, що десь о 12:00 у п'ятницю, 30 червня, отримав повідомлення від місцевого мешканця.

Чоловік виявив об'єкт, схожий на повітряну кулю. Поліцейський патруль виїхав на місце виклику. Речник поліції Рафал Яцковський заявив, що предмет було вилучено та передано військовим для подальших розслідувань.

«За попередніми даними, об’єкт, знайдений сьогодні в районі Бранево, є повітряною кулею. Зараз відповідні органи проводять розслідування», – зазначили в міністерстві оборони Польщі.

Нагадаємо, 13 травня в повітряному просторі Польщі зафіксували об'єкт, що залетів з боку Білорусі. Ймовірно, це був аеростат спостереження. 

До слова, Польща укріпить кордон через переміщення до Білорусі найманців приватної військової компанії «Вагнер». 

Як повідомлялося, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи «Вагнер», які перебралися на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації. 

Теги: кордон Польща росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська військова авіація виконує завдання з десятків оперативних аеродромів
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли
26 червня, 12:09
Загальний вигляд наслідків російського авіаудару по Сирії
Росія завдала авіаудару по Сирії: є загиблі
26 червня, 03:57
Російським фурам заборонили проїзд країнами ЄС
Російським фурам закрили шлях до Європи
23 червня, 19:15

Соціум

Поліція Польщі виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з РФ
Поліція Польщі виявила загадкову повітряну кулю біля кордону з РФ
Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику
Стрілянина в аеропорту Кишинева: який вирок загрожує нападнику
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки
Білорусь збудувала табір для «вагнерівців»: супутникові знімки
Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв
Стрілянина в аеропорту Кишинева: відомо про двох жертв
В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі
В аеропорту Кишинева сталась стрілянина: є постраждалі
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю
Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
61K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
45K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
37K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
21K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
14K
«Це не шоу»: Залужний емоційно відреагував на закиди про повільний контрнаступ

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Вчора, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту