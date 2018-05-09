Надійшла нова інформація про стан отруєних дітей на Черкащині

У реанімації залишається одна дитина

Стан отруєних учнів школи №8 у Черкасах поліпшується. Про це заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко після відвідин 9 травня дітей в обласній дитячій лікарні. За його словами, зараз у лікарні перебувають 55 дітей. «Стан [дітей] і надалі поліпшується. Прогнози лікарів оптимістичні. У реанімації лишається одна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отруєний черкаський школяр

У реанімації залишається одна дитина

Стан отруєних учнів школи №8 у Черкасах поліпшується. Про це заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко після відвідин 9 травня дітей в обласній дитячій лікарні.

За його словами, зараз у лікарні перебувають 55 дітей.

«Стан [дітей] і надалі поліпшується. Прогнози лікарів оптимістичні. У реанімації лишається одна дитина», - повідомив він у Facebook.

Усім необхідним для надання допомоги лікарня забезпечена, додав посадовець.

Нагадаємо, за фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Станом на 7 годину 9 травня на лікуванні перебувало 57 осіб (53 учні та 4 вчителя), з них: 11 - в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

Також 8 травня на шкільній лінійці у Новомосковську на Дніпропетровщині у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття. У МОЗ повідомили, що школярів оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ.