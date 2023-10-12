Бог, християнство, віра, спадок Церкви – це лише фон для очільника РПЦ

Вчора у Москві засідав синод Гундяєва. Низка промовистих рішень були оголошені. Але найбільш промовистими були не вони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На фото – речник Моспатріархії Лєґойда. А за спиною у нього – підхалімажна єретична подєлка.

Яка дуже чітко показує сутність того, на що остаточно перетворилася Моспатріархія. Бог, християнство, віра, спадок Церкви – все, що символізує образ Трійці – це лише фон для Гундяєва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підхаліми, які придумали таке зображення (мабуть на честь відвоювання Гундяєвим всесвітньо відомої ікони у музея) навіть не замислилися над тим, наскільки воно символічне.

Гундяєв відвернувся від Трійці.

Хтось може сказати, що то такий невдалий задум, втілений виконавцями. Але враховуючи два факти – ця подєлка висить в офіційному приміщенні Моспатріархії і саме на її фоні, привертаючи до неї увагу, виступає речник Гундяєва Лєґойда – можна стверджувати, що самому персонажу вона сподобалася. Сподобалося, що Трійця – фон для нього, «Гундяєва вєлікава і ужаснава».

Послідовники м. Онуфрія – оце і є те, заради чого ви руйнуєте єдність Церкви в Україні. Духовно не страшно бути послідовниками такого «вєлікава атца»?