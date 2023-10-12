Гундяєв відвернувся від Трійці
Бог, християнство, віра, спадок Церкви – це лише фон для очільника РПЦ
Вчора у Москві засідав синод Гундяєва. Низка промовистих рішень були оголошені. Але найбільш промовистими були не вони.
На фото – речник Моспатріархії Лєґойда. А за спиною у нього – підхалімажна єретична подєлка.
Яка дуже чітко показує сутність того, на що остаточно перетворилася Моспатріархія. Бог, християнство, віра, спадок Церкви – все, що символізує образ Трійці – це лише фон для Гундяєва.
Підхаліми, які придумали таке зображення (мабуть на честь відвоювання Гундяєвим всесвітньо відомої ікони у музея) навіть не замислилися над тим, наскільки воно символічне.
Гундяєв відвернувся від Трійці.
Хтось може сказати, що то такий невдалий задум, втілений виконавцями. Але враховуючи два факти – ця подєлка висить в офіційному приміщенні Моспатріархії і саме на її фоні, привертаючи до неї увагу, виступає речник Гундяєва Лєґойда – можна стверджувати, що самому персонажу вона сподобалася. Сподобалося, що Трійця – фон для нього, «Гундяєва вєлікава і ужаснава».
Послідовники м. Онуфрія – оце і є те, заради чого ви руйнуєте єдність Церкви в Україні. Духовно не страшно бути послідовниками такого «вєлікава атца»?
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