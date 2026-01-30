Головна Країна Події в Україні
Найуспішніша операція з 2024. The Times повідомила, як Україна виграла битву за Купʼянськ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найуспішніша операція з 2024. The Times повідомила, як Україна виграла битву за Купʼянськ
Президент України Володимир Зеленський приїхав у Купʼянськ на тлі заяв РФ про його захоплення
фото: Офіс президента

Сили оборони провели секретну операцію, під час якої проникли на російські позиції та відрізали ворога від логістики

2 грудня 2025 року російський диктатор Володимир Путін заявив про «захоплення» Купʼянська Харківської області. Вже за кілька днів на околицях міста зʼявився президент України Володимир Зеленський – окупанти ж опинилися в оточенні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

За словами офіцерів і бійців штурмових підрозділів, які поспілкувалися з виданням, операція у Купʼянську була найуспішнішою для України з часів заходу її армії у Курську область РФ у 2024 році. Журналісти розповіли, що минулого року, коли російські окупанти прорвали оборонні лінії на Купʼянському напрямку, було таємно створено оперативну групу. Командує нею 38-річний полковник Сергій Сидорін.

Сидорін зазначив, що лише його оперативна група знищила або поранила щонайменше 1500 російських окупантів. На кожного загиблого українського воїна приходилося 10 ліквідованих загарбників. За оцінками військового, зараз там залишилося лише 50 росіян. Вони забарикадувалися в ізольованих районах навколо міста.

Росіяни використовували занедбаний газопровід, виринаючи в тилу українських військ на Купʼянському напрямку. До середини вересня за допомогою цього маневру кілька сотень окупантів були розкидані по всьому місту, і ситуація ставала критичною.

За словами Сидоріна, був ризик втрати Купʼянська. Це дало б ворогу можливість організувати нову лінію постачання для підтримки своїх військ на Донбасі, пояснює видання.

21 вересня полковнику Сидоріну дали три дні на формування бойового підрозділу з частин нового другого корпусу «Хартія», які ще не брали участі в бойових діях. Проти них стояла механізована бригада і два мотострілецькі полки РФ. За відсутності чисельної переваги, українські військові вирішили адаптуватися і вдосконалити тактику проникнення, яку застосовував ворог. Штурмові сили були розділені на невеликі загони по вісім піхотинців у кожному. Вони рухалися в різних напрямках, щоб заплутати росіян.

«Ми вирішили проводити штурмові дії одночасно в усіх напрямках. Не відкрито, а таємно. І там, де ми досягли успіху, ми його розвивали», – каже він.

Росіяни не могли зрозуміти, яка була справжня мета, поки не стало занадто пізно. «Групи постійно рухалися вперед, вперед, вперед, не вступаючи у великі, серйозні бої. Якщо ми виявляли ворога, ми в основному намагалися знищити його за допомогою БпЛА, а піхота рухалася далі і перерізала логістичні маршрути ворога», – зазначив військовий.

Атаки Сил оборони збіглися з падінням температури, дощами та тривалим туманом, що заважав російській розвідці.

Журналісти нагадали, що ще 29 жовтня російський диктатор Володимир Путін запрошував західних журналістів відвідати нібито окупований Куп'янськ, щоб побачити «справжню ситуацію». 2 грудня Путін оголосив, що Росія взяла місто під «повний контроль».

Нагадаємо, успішні дії української армії на Харківщині позбавили Росію можливості використовувати Куп’янськ як стратегічний актив під час переговорів. Як повідомляє The Washington Post, цей важливий логістичний вузол став місцем інтенсивних боїв, де українські військові методично знищують залишки окупаційних підрозділів. Попри заяви Москви про контроль над містом, реальна ситуація демонструє провал російської стратегії проникнення.

Як відомо, бійці другого корпусу Національної гвардії України «Хартія» встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янська на Харківщині.

До слова, українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.

Теги: Куп'янськ Харківщина

