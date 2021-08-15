Невідомий увірвався до будівлі СБУ в Черкасах і погрожував вибухом

Правоохоронці затримали чоловіка, який увірвався до приміщення СБУ у Черкасах

Затриманий не зміг пояснити свої дії і «перебував у психоемоційному стані»

До будівлі СБУ в Черкасах увірвався невідомий і погрожував її підірвати. Про це повідомляє пресслужба поліції області в Facebook.

Чоловік «поводився неадекватно, знищив свій паспорт громадянина України, висловлювався негативно проти держави Україна і погрожував підірвати будівлю», повідомили в поліції.

Чоловіка затримали, на території будівлі СБУ не знайшли підозрілих предметів.

Правопорушником виявився 26-річний черкащанин.

Затриманий не зміг пояснити свої дії і «перебував у психоемоційному стані». Поліцейські викликали швидку медичну допомогу, яка доправила хлопця до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла.

Слідчі Черкаського районного управління поліції зібрали необхідні матеріали, вилучили речові докази та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює всі обставини події.

До слова, вранці 4 липня до будівлі Кабінету міністрів прийшов чоловік із гранатою і погрожував підірвати. Він заявив, що його «дістали всі ці чиновники».

У Києві була введена спеціальна поліцейська операція. Із чоловіком велися перемовини.

Згодом правоохоронці його затримали. Під час затримання у нього вилучили бойову гранату.

ЗМІ повідомили, що будівлю Кабміну захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Йому 43 роки і він уродженець Луганська.

За фактом захоплення приміщення Кабінету міністрів зареєстровано кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви скоєння злочину. Чоловіку призначено психіатричну експертизу.

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