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Біля Донецького аеропорту окупанти встановили цинічний білборд з «розкладом вильотів»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Біля Донецького аеропорту окупанти встановили цинічний білборд з «розкладом вильотів»
Білборд з «розкладом вильотів» в окупованому Донецьку
фото: соціальні мережі

Донецький аеропорт був вщент зруйнований росіянами внаслідок ожесточених боїв у 2014-2015 роках

Російські окупанти вдалися до чергової пропагандистської акції поблизу повністю зруйнованого ними ж Міжнародного аеропорту «Донецьк» імені Сергія Прокоф'єва. Про це пише «Главком».

На дорозі неподалік летовища загарбники встановили банер, стилізований під інформаційне табло аеропорту з «розкладом вильотів».

На стенді із написом російською мовою «Международный аэропорт Донецк» окупанти розмістили вигадані рейси за маршрутами до Дніпра (названого радянською назвою «Днепропетровск»), Києва, Львова та навіть Берліна.

Особливо абсурдного вигляду пропагандистській конструкції додають вигадані бортові номери та час відправлення. Нагадаємо, Донецький аеропорт був вщент зруйнований внаслідок ожесточених боїв ще у 2014-2015 роках і відтоді не функціонує.

Як був зруйнований Донецький аеропорт?

Героїчна оборона Донецького міжнародного аеропорту тривала 242 дні – з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Через безперервні обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» новітній аеровокзальний комплекс був повністю перетворений на руїни. Захисники летовища отримали й назавжди закарбували в історії ймення «кіборги», адже тримали оборону значно довше, ніж витримував бетон споруд.

Історія руйнування ДАПу розпочалася з першого бою 26 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці успішно відбили спробу захоплення термінала, однак інфраструктура зазнала перших пошкоджень. Восени того ж року бойовики розпочали щоденні масовані штурми із залученням танків та артилерії, що призвело до критичних руйнувань Старого термінала. Вже 13 січня 2015 року під шквальним ворожим вогнем впала легендарна диспетчерська вежа, яка слугувала основним спостережним пунктом.

Кульмінацією трагедії стало 20 січня, коли проросійські сили підірвали несучі колонні конструкції у Новому терміналі – обвал перекриттів спричинив масову загибель українських військових під завалами. Через повну руйнацію об'єкта та відсутність укриттів 22-23 січня було ухвалено рішення про вихід уцілілих бійців з території аеропорту.

Як відомо, вночі 29 червня в окупованому Донецьку зникло світло. Крім того, інші міста так званої ДНР теж залишилися без світла. 

Дончани писали, що це через атаку на Старобешівську ТЕС, хоча деякі люди зазначали, що вибухів не чули. Але варто зазначити, що активність безпілотників ад окупованою територією фіксувалася.

До слова, у ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

Вибухи пролунали в окупованому Алчевську на Луганщині. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників. 

Теги: пропаганда Донецьк окуповані території

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