НАЗК запускає першу в світі базу даних іноземних компонентів у зброї РФ

База містить інформацію про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні

В Україні запускають першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї, ініціатором якої стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), а база доступна на порталі «Війна і санкції». Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

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База вже налічує понад 2 тисячі компонентів, що використовуються Росією та Іраном у різних безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.

База містить інформацію про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні, яке використовується окупантами від початку широкомасштабної військової агресії проти України.

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«Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів», – зауважують в агентстві.

Голова НАЗК Олександр Новіков наголосив, що розкриття шляху компонентів від виробника до використання військовими є «масштабним завданням для будь-якого державного органу».

У створенні бази брали участь тисячі журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та інших.

У НАЗК додали, що розділ «Іноземні компоненти зброї» регулярно оновлюватиметься і вдосконалюватиметься. У планах - додавання можливості підписки на оновлення списку.

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За даними Головного управління розвідки Міноборони України, найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, біло виявлено у двох виробах – це ракети «Іскандер» та «Кинжал». Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2023 року в Україні запрацює публічний доступ до Реєстру декларацій.