СБУ затримала 17-річну коригувальницю, яка готувала удар по Дніпру

За даними СБУ, у поле зору російських спецслужб дівчина потрапила через Telegram-канали, де пропонували заробіток

Неповнолітня за завданням російських спецслужб збирала координати українських військових у місті

Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну місцеву жительку, яку російські спецслужби завербували для збору розвідувальних даних. За даними слідства, отриману інформацію ворог планував використати для підготовки нових ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, дівчина мала виявляти та передавати координати підрозділів ЗСУ і Національної гвардії. Вона обходила вулиці Дніпра та приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями розташування українських військових.

Отримані дані неповнолітня надсилала російському куратору через месенджер. Зокрема, вона передавала фотографії та скриншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей.

За даними СБУ, у поле зору російських спецслужб дівчина потрапила через Telegram-канали, де пропонували заробіток. Після вербування вона почала виконувати завдання куратора. Контррозвідники СБУ викрили її на початковому етапі підривної діяльності та затримали за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон, на якому зберігалися розвідувальні матеріали та координати українських військових об'єктів.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Водночас слідчі вирішують питання щодо додаткової кваліфікації її дій за статтею про державну зраду.

Варто нагадати, що Служба безпеки України запобігла теракту в Одеській області. Контррозвідка затримала агента РФ, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі.