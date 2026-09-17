Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ затримала 17-річну коригувальницю, яка готувала удар по Дніпру

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
СБУ затримала 17-річну коригувальницю, яка готувала удар по Дніпру
За даними СБУ, у поле зору російських спецслужб дівчина потрапила через Telegram-канали, де пропонували заробіток
фото: СБУ

Неповнолітня за завданням російських спецслужб збирала координати українських військових у місті

Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну місцеву жительку, яку російські спецслужби завербували для збору розвідувальних даних. За даними слідства, отриману інформацію ворог планував використати для підготовки нових ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, дівчина мала виявляти та передавати координати підрозділів ЗСУ і Національної гвардії. Вона обходила вулиці Дніпра та приховано фотографувала об'єкти, які вважала місцями розташування українських військових.

Отримані дані неповнолітня надсилала російському куратору через месенджер. Зокрема, вона передавала фотографії та скриншоти Google Maps із позначеними координатами потенційних цілей.

За даними СБУ, у поле зору російських спецслужб дівчина потрапила через Telegram-канали, де пропонували заробіток. Після вербування вона почала виконувати завдання куратора. Контррозвідники СБУ викрили її на початковому етапі підривної діяльності та затримали за місцем проживання.

Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон, на якому зберігалися розвідувальні матеріали та координати українських військових об'єктів.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розташування ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану.

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Водночас слідчі вирішують питання щодо додаткової кваліфікації її дій за статтею про державну зраду.

Варто нагадати, що Служба безпеки України запобігла теракту в Одеській області. Контррозвідка затримала агента РФ, який планував підірвати адміністративну будівлю державної установи в Ізмаїлі.

Читайте також:

Теги: СБУ війна Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обійшлося без постраждалих
Росіяни вдарили по пасажирському потягу, що прямував із Києва до Сум (фото)
8 вересня, 09:18
Українські військові продовжують стримувати російський наступ на фронті
Сибіга показав у цифрах, чому Росія не перемагає у війні
6 вересня, 16:04
Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала більше години
Сьома за добу повітряна тривога у Києві тривала більше години
4 вересня, 22:21
Ворожий дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
4 вересня, 18:19
Сили оборони відбиваючи контратаки противника, змогли звільнити Запорізьке, майже повністю витіснити противника з Березового
Росіяни перейшли до оборони: ЗСУ тиснуть на двох напрямках
4 вересня, 12:35
Зеленський вимагає з'ясувати всі обставини інциденту між СБУ та ГУР
Зеленський відреагував на перестрілку між СБУ та ГУР у Києві
2 вересня, 20:33
Це один із найбільших логістичних об'єктів OZON на Північному Кавказі
Пожежу на складі Ozon у Росії видно з космосу: супутник показав масштаб (фото)
24 серпня, 16:47
Тренувальна база зазнала значних пошкоджень
Росіяни вдарили по базі «Чорноморця», де мали відбутися матчі Кубка України
22 серпня, 12:12
Війна з Іраном зайшла у глухий кут
Трамп не зміг змусити Іран капітулювати та накинувся на союзників – WP
21 серпня, 13:41

Події в Україні

Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
Росія передала Україні тіла 252 загиблих – Координаційний штаб
ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву
ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
«Нейтральних країн не буває»: Зеленський розповів про оборонну співпрацю з Японією
Корецький назвав п’ять областей, які отримають майже мільярд грн на захист доріг від дронів
Корецький назвав п’ять областей, які отримають майже мільярд грн на захист доріг від дронів
СБУ затримала 17-річну коригувальницю, яка готувала удар по Дніпру
СБУ затримала 17-річну коригувальницю, яка готувала удар по Дніпру
Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан
Росія атакувала судно Танзанії, яка підтримує Москву: загинув капітан

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
122K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
84K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
59K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua