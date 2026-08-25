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Ірина Мудра під вартою, візит дипломата Ватикану до Москви. Головне за 25 серпня 2025

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ірина Мудра під вартою, візит дипломата Ватикану до Москви. Головне за 25 серпня 2025
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 25 серпня 2026 року

У Москві відбулися переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою дипломатичної служби Ватикану Полом Річардом Галлагером. На Амурському газохімічному комплексі сталася пожежа. Також окупанти атакували Україну.

«Главком» зібрав головні події за 25 серпня.

Головний дипломат Ватикану провів переговори з Лавровим

Галлагер зустрівся з Лавровим
Галлагер зустрівся з Лавровим
фото: РИА

Сьогодні, 25 серпня, у Москві відбулися переговори між міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та главою дипломатичної служби Ватикану Полом Річардом Галлагером.

Сторони обмінялися думками, зокрема щодо ситуації в Україні. Галлагер наголосив, що Ватикан виступає за діалог з метою врегулювання війни.

Масштабна пожежа на газохімічному гіганті РФ

Великий газохімічний комплекс РФ загорівся ще до повноцінного запуску
Великий газохімічний комплекс РФ загорівся ще до повноцінного запуску
фото: скриншот з відео

На Амурському газохімічному комплексі, одному з найбільших промислових проєктів Росії, 25 серпня сталася пожежа. Підприємство розташоване на Далекому Сході РФ, поблизу кордону з Китаєм, та ще готується до повноцінного запуску.

Суд відправив Мудру під варту

Мудру підозрюють у легалізації 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом
Мудру підозрюють у легалізації 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом
фото: «Суспільне»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд арештував її на 60 днів та водночас визначив заставу у розмірі 20 млн грн.

Вибух у Піщанці на Дніпропетровщині

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У Піщанці на Дніпропетровщині пролунав вибух. Місцева влада не оголосила причину, однак називає це воєнним злочином. Наразі відомо про одну загиблу через вибух, ще 11 людей поранені.

Таємний візит директора ЦРУ до Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прибув до Росії на борту американського військово-транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III. Офіційного підтвердження його візиту від ЦРУ, адміністрації президента США чи російської сторони наразі немає.

Повідомлялося, що Реткліфф прибув до Москви аби попросити Росію не завдавати ударів по Україні на час перебування там американських високопосадовців. Згодом військово-транспортний літак ВПС США Boeing C-17 Globemaster III, який пов'язують із таємним візитом директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, залишив російську столицю.

Невдовзі після цього з того ж аеропорту вилетів борт спеціального льотного загону «Росія». Спеціальний льотний загін «Росія» є державною авіаційною структурою, яка забезпечує перевезення президента РФ, членів уряду, керівників інших державних органів та офіційних делегацій. Наразі невідомо, чи має виліт російського спецборту будь-який стосунок до переговорів Реткліффа з російською стороною.

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Теги: росія війна Ватикан ЦРУ Вищий антикорупційний суд

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