Скандал із МОК, заява Байдена про винищувачі: головне за ніч

Триває 342-й день повномасштабної війни Росії проти України

Президент США Джо Байден заявив, що США не дадуть Україні винищувачі F-16, в МОК відреагували на критику щодо допуску російських спортсменів до змагань, американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія готується до наступу найближчі місяці. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 січня.

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Заява Байдена про відмову надати F-16

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не постачатимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ.

«Ні», – відповів Байден на запитання журналістів, чи підтримує він відправлення літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними.

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Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі став на захист рішення адміністрації президента США Джо Байдена не відправляти винищувачі F-16 в Україну, натомість він наголосив на допомозі, яку і так надають Сполучені Штати.

Колишній міністр оборони США Марк Еспер закликав США надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії Atacms.

Наступ Росії у найближчі місяці неминучий – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що Росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви – вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.

Аналітики звернули увагу на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Росія готується до переговорів про мир, і що все вказує на протилежне. Столтенберг зазначив, що Росія може мобілізувати понад 200 тис. військовослужбовців. Також РФ продовжує нарощувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

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Могилянка як приклад

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що приклад Києво-Могилянської академії треба наслідувати іншим вишам. Йдеться про рішення заборонити використання російської мови на території навчального закладу.

Реакція МОК на критику з боку України

Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику з боку України через намір організації допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

«МОК найрішучіше відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії», – заявили в комітеті.

Нагадаємо, Володимир Кличко звернувся до очільника МОК із заявою про те, що російських та білоруських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань вищого рівня.

Критика української сторони пролунала після того, як президент МОК Томас Бах виступив проти усунення російських і білоруських спортсменів від Олімпіади 2024 року. Він стверджує, що вони «могли б виступати під нейтральним прапором».

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Іран та зброя

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху заявив про наміри максимально перешкоджати Ірану в його прагненні отримати ядерну зброю та засоби її доставки.