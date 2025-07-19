Лінія фронту станом на 19 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних ударів застосувавши 31 ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши при цьому 72 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1375 дронів-камікадзе та здійснили 4151 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

19 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 115 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один мотоцикл, десять безпілотних літальних апаратів та один термінал супутникового зв’язку.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося 17 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких п’ять тривають до цього часу. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 288 артилерійських обстрілів.

На Південно–Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог шість разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка, ще три боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог тричі атакував у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог тричі атакував у районах Часового Яру та Білої Гори, дві атаки українські підрозділи вже відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Наші захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. Ще чотири боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, триває 1242-й день повномасштабної війни в Україні.