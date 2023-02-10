Нічна атака на Запоріжжя: з’явилися фото наслідків

Частина Запоріжжя залишається без світла

Внаслідок масованих ранкових ракетних ударів в різних районах Запоріжжя ушкоджено обʼєкти енергетичної та промислової інфраструктури. На обʼєктах зафіксовано ушкодження покрівлі, вікон, складських приміщень, фасадів, парканів. Окрім того, на місцях деяких прильотів виникли пожежі. Про це повідомив секретар місцевої міськради Анатолій Куртєв.

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«На щастя, ніхто з людей не постраждав – чергові зміни під час тривоги перебували в укритті», – йдеться в повідомленні.

Що стосується цивільної інфраструктури, то на цей час відомо, що від вибухової хвилі повилітали вікна в одному з багатоповерхових будинків, а також у приміщенні навчального закладу та обʼєкту культурного призначення.

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На цей час частина міста залишається без світла, тож відповідно подекуди є й проблеми з подачею опалення. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Також через пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури з 8:00 ранку у місті діють погодинні стабілізаційні відключення.

Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

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Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.