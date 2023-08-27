Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу

Ворог намагається виснажити системи та засоби протиповітряної оборони

Цієї ночі окупанти застосували складну схему маневрування ракет. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, у чому була особливість чергової ракетної атаки росіян. Деталі вона озвучила в етері телемаратону.

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Останнім часом у ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами чи ударними дронами. Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, щоб виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже відома для українських захисників, але в ніч проти 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.

«Наразі ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше дійсно вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак», – заявила Гуменюк.

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Вона нагадала, що загроза ракетних обстрілів залишається.

Зауважимо, росіяни цієї ночі здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України. Поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони.

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25.

Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Сили та засоби Повітряних сил успішно відпрацювали в центральних і північних областях – ЗСУ знищили всі ворожі ракети.

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Крім того, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.