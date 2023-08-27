Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу
Окупанти шукали варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог намагається виснажити системи та засоби протиповітряної оборони

Цієї ночі окупанти застосували складну схему маневрування ракет. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, у чому була особливість чергової ракетної атаки росіян. Деталі вона озвучила в етері телемаратону.

Останнім часом у ЗСУ спостерігають таку тактику росіян, коли вони багато маневрують ракетами чи ударними дронами. Як пояснила Гуменюк, ворог робить це для того, щоб виснажити системи та засоби протиповітряної оборони. Ця тактика вже відома для українських захисників, але в ніч проти 27 серпня ворог застосував дуже складну схему маневрування.

«Наразі ми спостерігали дуже складну схему маневрів. Найімовірніше дійсно вишукувалися варіанти прокладання маршрутів безпеки для майбутніх атак», – заявила Гуменюк.

Вона нагадала, що загроза ракетних обстрілів залишається.

Зауважимо, росіяни цієї ночі здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України. Поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги. По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. 

Зазначимо, що в ніч на 27 серпня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. Небезпека тривала приблизно три години й завершилася о 6:25.

Окупанти випустили крилаті ракети з пʼяти літаків стратегічної авіації з повітряного простору РФ у районі Енгельса. Сили та засоби Повітряних сил успішно відпрацювали в центральних і північних областях – ЗСУ знищили всі ворожі ракети.

Крім того, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа

До слова, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Читайте також: Нічний ракетний терор: влада Києва повідомила подробиці
Теги: обстріл ракета окупанти системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по селищу Уразове на Білгородщині
Білгородщина під обстрілом: окупанти звинувачують Україну
Вчора, 12:42
Окупанти вивели в Чорне море малий ракетний корабель
Сили оборони попередили про дуже високий рівень ракетної загрози
21 серпня, 07:27
Містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії
Ракетний удар по Чернігову: Офіс Генпрокурора назвав основну ціль окупантів
20 серпня, 15:48
Окупанти щодня зазнають величезних втрат
Що відбувається з армією окупантів
18 серпня, 13:21
Додаткова інформація уточнюється
Окупанти атакували житловий квартал Запоріжжя: є загиблі
9 серпня, 20:24
Ракети Taurus б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, зокрема південний берег Криму.
Далекобійні ракети Taurus від Німеччини. Соратник Зеленського повідомив гарні новини
7 серпня, 12:53
Вартість протезування може сягати 50 тис. євро
Скільки українців втратили кінцівки через війну: шокуючі цифри
2 серпня, 09:03
Моніторингові групи повідомляють про зліт кількох Міг-31К
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин
1 серпня, 13:38
Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки
USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів
28 липня, 06:34

Події в Україні

Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу
Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу
Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети
Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети
Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб
Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
35K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
27K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
17K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
12K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
11K
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту