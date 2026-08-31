Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі
Росіяни атакують великі підприємства, які сплачують податки та забезпечують робочі місця
колаж: glavcom.ua

На тлі російських ударів по складах і логістичних об’єктах в Україні почали ширитися побоювання щодо можливого дефіциту продуктів

В Україні на тлі російських атак по великих складах і логістичних центрах почали поширюватися побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям, пише «Главком».

За його словами, виробники та продавці вже перебудовують канали постачання, щоб компенсувати наслідки російських ударів. У разі виникнення потреби, продовольчий ринок України також зможе отримати додаткові обсяги продукції за рахунок імпорту з Європи. «Ми не помремо з голоду. Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям», – заявив Бескрестнов.

Він також зазначив, що, на його думку, метою російських ударів є не безпосередньо знищення продовольства. За словами радника президента, росіяни атакують великі підприємства, які сплачують податки та забезпечують робочі місця.

Бескрестнов наголосив, що в разі потреби європейські країни можуть компенсувати частину продовольчих потреб України за рахунок експорту. Тобто навіть у разі перебоїв із роботою окремих українських логістичних центрів постачання товарів можуть бути перебудовані.

Побоювання щодо дефіциту продуктів посилилися після серії російських ударів по логістичній інфраструктурі торговельних мереж. Водночас повідомлення про можливі перебої з окремими товарами не означають виникнення системного дефіциту продовольства в Україні.

Таким чином, наразі йдеться передусім про необхідність перебудови логістики та пошуку альтернативних каналів постачання. За словами Бескрестнова, підстав для паніки через можливий голод немає. Варто нагадати, експерт пояснив, чи є в Україні дефіцит продуктів, і як до цих наративів причетна російська пропаганда.

Читайте також:

Теги: війна продукти Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війни стають фатальними для російських правителів. Чи повторить Путін їхню долю?
Історія Росії показує, чим може закінчитися війна для Путіна
2 серпня, 11:45
Зима буде вікном можливості для наших крилатих ракет
Зима змінить правила гри. Чи відкриється для «Фламінго» вікно можливостей?
15 серпня, 23:53
Наслідки влучання російського дрона «Бандероль» у будівлю Головного управління Нацполіції в Житомирській області, 19 серпня 2026 року
Реактивні «шахеди»: як Україні відповісти на нову загрозу
28 серпня, 14:05
Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає: Україна має шукати такі варіанти тиску на Крим, аби не спричиняти ще більших страждань проукраїнським громадянам, які там живуть
Рефат Чубаров: Чим раніше Керченський міст буде знесено, тим скоріше буде звільнений Крим
4 серпня, 15:15
Дим, що здійнявся після удару по російській Уфі
Українські дрони одночасно уразили три НПЗ у Башкортостані
1 серпня, 14:58
Наслідки масованої атаки на Суми 16 серпня
Обласний центр під прицілом. Керівник Сум показав у цифрах, як Росія посилила атаки на місто
17 серпня, 22:19
Кадр із The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered
Гра «Відьмак 3» заговорить українською вперше за 11 років
28 серпня, 04:40
У торговому залі розмістили оголошення про тимчасові затримки з постачанням товарів
Яких продуктів бракує в «Сільпо» через обстріл РФ: репортаж із супермаркетів
10 серпня, 18:41
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог відвідав Одеський порт
Кіт Келлог прибув до України напередодні Дня Незалежності
21 серпня, 15:18

Суспільство

Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі
Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі
Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги
Уряд готує нові правила для пасажирів потягів через тривалі тривоги
Аеророзвідник Третього армійського корпусу поліг на Харківщині. Згадаймо Олексія Телефуса
Аеророзвідник Третього армійського корпусу поліг на Харківщині. Згадаймо Олексія Телефуса
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Речник столичного ДСНС пояснив, чому під час російських ударів більше не працює правило двох стін
Речник столичного ДСНС пояснив, чому під час російських ударів більше не працює правило двох стін
Яке релігійне свято відзначається 31 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 31 серпня 2026: традиції та молитви

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
82K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
75K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Вчора, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
29 серпня, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
29 серпня, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua