Радник президента Флеш пояснив, чому Україні не загрожує дефіцит їжі

На тлі російських ударів по складах і логістичних об’єктах в Україні почали ширитися побоювання щодо можливого дефіциту продуктів

В Україні на тлі російських атак по великих складах і логістичних центрах почали поширюватися побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям, пише «Главком».

За його словами, виробники та продавці вже перебудовують канали постачання, щоб компенсувати наслідки російських ударів. У разі виникнення потреби, продовольчий ринок України також зможе отримати додаткові обсяги продукції за рахунок імпорту з Європи. «Ми не помремо з голоду. Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям», – заявив Бескрестнов.

Він також зазначив, що, на його думку, метою російських ударів є не безпосередньо знищення продовольства. За словами радника президента, росіяни атакують великі підприємства, які сплачують податки та забезпечують робочі місця.

Бескрестнов наголосив, що в разі потреби європейські країни можуть компенсувати частину продовольчих потреб України за рахунок експорту. Тобто навіть у разі перебоїв із роботою окремих українських логістичних центрів постачання товарів можуть бути перебудовані.

Побоювання щодо дефіциту продуктів посилилися після серії російських ударів по логістичній інфраструктурі торговельних мереж. Водночас повідомлення про можливі перебої з окремими товарами не означають виникнення системного дефіциту продовольства в Україні.

Таким чином, наразі йдеться передусім про необхідність перебудови логістики та пошуку альтернативних каналів постачання. За словами Бескрестнова, підстав для паніки через можливий голод немає. Варто нагадати, експерт пояснив, чи є в Україні дефіцит продуктів, і як до цих наративів причетна російська пропаганда.