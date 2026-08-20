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Удар РФ по Україні: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар РФ по Україні: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів
Основна ціль атаки – Київ та Бровари
мапа: StrategicaviationT/Telegram

У Києві та області є загиблі та постраждалі через атаку РФ

Російська терористична армія масовано атакувала Україну. Основний напрямок удару – Київ та Бровари. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «Стратегічна авіація», інформує «Главком».

За підрахунками ресурсу по території України було застосовано:

  • До 200 ударних БпЛА типу «Герань»/«Гербера»/інші, з яких велика кількість реактивних.
  • До 20 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23/С-400 з Брянської та Воронезької області.
  • До восьми гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» з Курської та Ростовської області.
  • До 50 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Вологодської області.
  • Вісім крилатих ракет «Калібр» з району мису Мисхако.
Удар РФ по Україні: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів фото 1
мапа: StrategicaviationT/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.

Зокрема, у Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.

Також унаслідок російської атаки громадський транспорт у столиці курсує зі змінами.

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Теги: війна Київ

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