Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Унаслідок атаки загинула 74-річна продавчиня кіоску
Близько пʼятої ранку 15 квітня ворог завдав ударів по Запоріжжю. Через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зазначається, що окупанти пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. Унаслідок удару загинула 74-річна продавчиня кіоску.
За словами Федорова, рятувальники ліквідували усі пожежі.
Під час атаки в області неодноразово лунали вибухи. Одночасно фіксувалася загроза ударних безпілотників і швидкісних ракет. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка.
Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.
