Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Російські війська пошкодили автостоянку
Унаслідок атаки загинула 74-річна продавчиня кіоску

Близько пʼятої ранку 15 квітня ворог завдав ударів по Запоріжжю. Через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що окупанти пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. Унаслідок удару загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру
За словами Федорова, рятувальники ліквідували усі пожежі.

Під час атаки в області неодноразово лунали вибухи. Одночасно фіксувалася загроза ударних безпілотників і швидкісних ракет. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

5 фото
На весь екран
Росіяни пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Джонсон побував на Запорізькому напрямку
Таємне відрядження Джонсона на передову: ексклюзивні коментарі та фото
11 квiтня, 10:47
Пошкоджено будинки унаслідок атаки РФ
Росія атакувала Запоріжжя: є загибла
16 березня, 11:22
Частина російського БпЛА пробила ролети та скло
Будинок мера Дніпра постраждав від російської атаки
24 березня, 12:44
Унаслідок атаки пошкоджено стіни 14-поверхового будинку, а також балкони та вікна
У Дніпрі російський дрон влучив у багатоповерхівку: кількість поранених зросла (оновлено)
24 березня, 15:05
Росіяни влучили в депо та вокзал
Росіяни вдарили по вокзалу у Слов’янську: є поранені
31 березня, 13:40
Газорозподільна інфраструктура Сумщини зазнала чергової ворожої атаки
Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині
31 березня, 19:09
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
1 квiтня, 21:12
Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя
Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя
3 квiтня, 04:44
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
5 квiтня, 07:27

Події в Україні

Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2026

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua