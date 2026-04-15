Ворог обстріляв Запоріжжя: загинула жінка

Унаслідок атаки загинула 74-річна продавчиня кіоску

Близько пʼятої ранку 15 квітня ворог завдав ударів по Запоріжжю. Через обстріл пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загибла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що окупанти пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск. Унаслідок удару загинула 74-річна продавчиня кіоску.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру фото: Запорізька ОВА

За словами Федорова, рятувальники ліквідували усі пожежі.

Під час атаки в області неодноразово лунали вибухи. Одночасно фіксувалася загроза ударних безпілотників і швидкісних ракет. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

Росіяни пошкодили автостоянку, підприємство, зупинку, прилеглі житлові будинки та кіоск фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу в одному з житлових районів міста спалахнула пожежа. Згодом стало відомо, що також загорілася автостоянка.

Варто зазначити, що у ніч на 15 квітня окупанти також атакували Дніпро та Черкаси. У Черкасах відомо про трьох поранених, у Дніпрі – одна жінка постраждала.