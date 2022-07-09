Рада перевірить причини виїзду нардепів з України після російського вторгнення

Буде ініційовано створення комісії, яка зможе визначити всі факти перебування нардепів не на території України

Рада хоче заборонити нардепам, які не виконують своїх обов'язків, заборонити працювати в стінах парламенту

Верховна Рада планує створити Тимчасову слідчу комісію, що перевірить причини виїзду деяких депутатів за кордон після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення Тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього – і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту», – сказав він.

Також Стефанчук додав, що депутатам, які не беруть участі в пленарних засіданнях парламенту або в засіданнях комітетів, членами яких вони є, не виплачується заробітна плата, адже «вони не виконують своїх функцій як народні депутати». Це ж, стосується і їхніх помічників.

Голова Ради додав, що також є нардепи, щодо яких відкриті кримінальні провадження. Таких парламентаріїв відкликали з посад у комітетах. Зокрема, мова йде про Віктора Медведчука і Олексія Ковальова.

Нагадаємо, народних депутатів, які перебувають за кордоном, притягатимуть до відповідальності. Однак, є чіткий критерій визначення осіб, яких судитимуть саме за державну зраду. Передовсім, мова йде про співпрацю з країною-агресоркою.

До слова, Верховна Рада 3 травня ухвалила законопроєкт №7172-1 щодо заборони проросійських партій, «за» проголосували 330 депутатів. Автори закону переконані, що заборона діяльності проросійських політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність або пропагують колабораціонізм, буде ефективним засобом захисту демократії в Україні і її незалежності та суверенітету. Президент підписав закон 14 травня.