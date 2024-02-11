Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді
Олександр Павлюк готовий наближати перемогу
фото з відкритих джерел

Олександр Павлюк пообіцяв використовувати набутий досвід для наближення перемоги

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк зробив першу заяву на новій посаді. Він подякував президенту України, Уряду, Міністру оборони за довіру.

«Найбільша, найчисельніша частина славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни — честь служити пліч-о-пліч з вами, мужні воїни! Усвідомлюю весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою Сухопутних військ», – написав Павлюк.

Олександр Павлюк також пообіцяв використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ та наближення перемоги.

Як відомо, у Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський президент Олександр Сирський Ігор Скибюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський заявив, що працює над змінами з ефективною командою
Зеленський заінтригував новими кадровими змінами у ЗСУ
Вчора, 18:47
Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що про нього відомо
Сьогодні, 10:38
Париж передасть Україні десятки артилерійських систем «Цезар» і снарядів до них
Франція надасть Україні потужну допомогу зброєю: Зеленський повідомив подробиці
Вчора, 17:26

Події в Україні

Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
Зеленський розповів, як Україна планує посилити захист неба
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді
Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді
ЗСУ провели за добу майже сотню боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
ЗСУ провели за добу майже сотню боїв: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
У Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації: у ТЦК назвали причину
У Тернополі військовий помер на дев’ятий день після мобілізації: у ТЦК назвали причину
Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза
Новий наступ росіян на Харків: ЗСУ пояснили, чи існує загроза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
23K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
16K
Самознищення Ізраїлю
12K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
7914
«Приват24» призупинить роботу: коли і чому
7801
Трамп закликав не надавати допомогу Україні

Новини

Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Сьогодні, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Сьогодні, 00:35
Ворожа атака безпілотників, сильна пожежа в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:52
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Вчора, 05:20
Китайський Новий рік. Які свята відзначають 10 лютого
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua