Новий командувач Сухопутних військ зробив першу публічну заяву на посаді

Олександр Павлюк пообіцяв використовувати набутий досвід для наближення перемоги

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк зробив першу заяву на новій посаді. Він подякував президенту України, Уряду, Міністру оборони за довіру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Найбільша, найчисельніша частина славного Українського Війська, що бере на себе основний удар противника, несе найважчий тягар війни — честь служити пліч-о-пліч з вами, мужні воїни! Усвідомлюю весь спектр задач, що стоять сьогодні перед нашими підрозділами та всією структурою Сухопутних військ», – написав Павлюк.

Олександр Павлюк також пообіцяв використовувати набутий досвід для розвитку Сухопутних військ та наближення перемоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, у Збройних силах України продовжуються кадрові зміни. Так, сьогодні президент Володимир Зеленський замінив командувачів Об'єднаних сил, Десантно-штурмових військ і Сил територіальної оборони. Про це свідчать відповідні укази, оприлюднені на сайті глави держави.

Так, згідно з документом, Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Його місце займе Юрій Содоль.

Крім того, Зеленський звільнив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського. Цю посаду тепер обіймає Ігор Скибюк.

Також призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Пост, який раніше обіймав Анатолій Баргилевич, зайняв Ігор Плахута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше глава держави призначив новим керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Анатолія Баргилевича.

До відома, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.