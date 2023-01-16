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Новий пакет військової допомоги, у Москві розгорнули системи ППО. Головне за 16 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Новий пакет військової допомоги, у Москві розгорнули системи ППО. Головне за 16 січня
У Москві боться "бавовни" з України
фото TG @vchkogpu

Путін образився на Зеленського за відмову долучитися до «різдвяного перемир’я»

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинули 40 людей, встановлено особу пілота, який випустив ракету по будинку в Дніпрі, Британія оголосила про новий пакет військової Україні. Ми зібрали добірку головних новин 16 січня, щоб ви були в курсі важливих подій.

Ракетний удар по Дніпру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото, відео)

Станом на 16:00 у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинули 40 людей, серед них – троє дітей. З-під завалів будинку врятовано 39 осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Британія оголосила про новий пакет військової допомоги: що отримає Україна

Велика Британія оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад. Україна отримає 100 одиниць бронетехніки та десятки безпілотників.

Зеленський відмовився від «різдвяного перемир'я». Путін вперше відреагував

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав «лицемірною політикою Києва» відмову президента України Володимира Зеленського погодитися на умови путінського «різдвяного перемир’я». Про це очільник держави-терористки зазначив у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У Москві на Рубльовці розгортають системи ППО (відео)

На тлі диверсій, які відбуваються дедалі ближче до столиці держави-терористки Росії, влада вирішила зміцнити «повітряний щит» Москви. Нові майданчики ППО та ПРО тепер будуть розташовані не лише довкола, а й у межах міста. Таку інформацію повідомив близький до силових структур телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» з посиланням на власне джерело.

Встановлено особу російського пілота, який ймовірно випустив ракету по будинку в Дніпрі

OSINT-аналітики встановили ім'я російського пілота, який випустив крилату протикорабельну ракету Х-22 про дев'ятиповерхівці у Дніпрі.14 січня пуск ракети здійснив літак ТУ-22М3 RF-94142 з бортовим номером 42 та позивним «Червоний». Керує цим літаком Валерій Риков, підполковник армії РФ. Саме цей чоловік, ймовірно, винен у загибелі 40 людей у Дніпрі.

Нагадаємо, триває 327-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом доби завдали два ракетних і шість авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

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Теги: росія війна Дніпро тероризм Велика Британія Москва

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