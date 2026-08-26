Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників
Бійці 33-ї бригади завантажують снаряди в танк для навчань на полігоні в Харківській області
фото: The New York Times

Україна та Росія перестали використовувати важку броньовану техніку для штурмів

Танки вартістю в мільйони доларів, зокрема німецькі Leopard, які передавали Україні для прориву оборони, зараз здебільшого стоять у резерві в лісах. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Причиною стало масоване застосування дешевих FPV-дронів і БпЛА, які роблять важку бронетехніку надзвичайно вразливою. 

За словами військових 33-ї окремої механізованої бригади, обидві сторони фактично припинили використовувати важку броню для прямих штурмів. Західні танки зараз залучають переважно для евакуації пошкодженої техніки (фактично як тягачі) або для виходів під час негоди, коли польоти безпілотників обмежені. Для захисту на машини встановлюють спеціальні решітки та динамічний захист, проте це лише частково зменшує ризики.

Через зміну характеру бойових дій близько половини батальйону вже перепідготувалися на операторів повітряних або фахівців із обслуговування наземних безпілотників. Новобранці підрозділу все частіше одразу опановують роботу з дронами.

Доцільність повернення бронетехніки до життя активно обговорювалася й на рівні командування – зокрема, про це зазначав колишній головнокомандувач Олександр Сирський. Військові переконані, що танки матимуть майбутнє на полі бою лише за умов повної автоматизації та переходу на безпілотні системи.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу. 

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами. 

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників. 

Теги: росія військові технології танки Олександр Сирський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Основна ціль атаки – Київ та Бровари
Удар РФ по Україні: мапа орієнтовного маршруту ракет та дронів
20 серпня, 07:54
Польська поліція спільно з Агентством внутрішньої безпеки провела операцію із затримання росіянина
У Польщі росіянин готував убивство «незручного для Путіна» громадянина
13 серпня, 17:02
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
10 серпня, 21:00
Заводу, яким керує Ткачук, виробляє FPV-дрони «Упирь» для армії РФ
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації
5 серпня, 14:06
Інна Осипенко-Радомська повідомила жахливу новину
Батьки олімпійської чемпіонки постраждали через ракетний удар Росії
3 серпня, 11:56
Через втрати РФ змушена платити рекордні суми за контракт
Росія підняла виплати за контракт через брак охочих воювати
29 липня, 18:27
У третій декаді липня аналітичний Metaculus вважав, що вірогідність припинення вогню у цьому році не перевищує 15%
Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни
29 липня, 16:15
Начальник відділення комунікації полку «Айдар» розповів, як сьогодні навчають штурмовиків
«Айдарівець» Іван Задонцев: Ворог нікуди не зникне – Україні потрібна ізраїльська модель мислення Інтерв'ю
28 липня, 11:00
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
27 липня, 08:20

Події в Україні

NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників
NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК
У Тернополі група людей напала на автомобіль ТЦК
В окупованому Луганську пролунали вибухи
В окупованому Луганську пролунали вибухи
У Буковелі горить готель
У Буковелі горить готель
Росіяни атакували безпілотниками Чернігів: серед поранених – двоє дітей
Росіяни атакували безпілотниками Чернігів: серед поранених – двоє дітей
173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026
173 бої за добу: лінія фронту станом на 25 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
74K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
24 серпня, 05:59

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua