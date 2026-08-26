NYT: Західна бронетехніка втрачає роль на фронті через панування безпілотників

Бійці 33-ї бригади завантажують снаряди в танк для навчань на полігоні в Харківській області

Україна та Росія перестали використовувати важку броньовану техніку для штурмів

Танки вартістю в мільйони доларів, зокрема німецькі Leopard, які передавали Україні для прориву оборони, зараз здебільшого стоять у резерві в лісах. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Причиною стало масоване застосування дешевих FPV-дронів і БпЛА, які роблять важку бронетехніку надзвичайно вразливою.

За словами військових 33-ї окремої механізованої бригади, обидві сторони фактично припинили використовувати важку броню для прямих штурмів. Західні танки зараз залучають переважно для евакуації пошкодженої техніки (фактично як тягачі) або для виходів під час негоди, коли польоти безпілотників обмежені. Для захисту на машини встановлюють спеціальні решітки та динамічний захист, проте це лише частково зменшує ризики.

Через зміну характеру бойових дій близько половини батальйону вже перепідготувалися на операторів повітряних або фахівців із обслуговування наземних безпілотників. Новобранці підрозділу все частіше одразу опановують роботу з дронами.

Доцільність повернення бронетехніки до життя активно обговорювалася й на рівні командування – зокрема, про це зазначав колишній головнокомандувач Олександр Сирський. Військові переконані, що танки матимуть майбутнє на полі бою лише за умов повної автоматизації та переходу на безпілотні системи.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу.

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами.

До слова, українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників.