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NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні
Рік тому супутникові знімки могли надходити до військ на передовій протягом кількох днів
фото: The New York Times

Українські команди безпілотників мають новий потужний інструмент: інформацію про переміщення та місцезнаходження окупантів майже в режимі реального часу

Українські війська на передовій отримали доступ до технології отримання високоточних супутникових знімків у режимі, близькому до реального часу. Це суттєво прискорило виявлення та знищення ворожих цілей глибоко в тилу окупантів, зокрема складових ППО, логістичних вузлів та екіпажів російських безпілотників. Про це розповідає репортаж The New York Times про роботу операторів дронів на південному напрямку, передає «Главком».

Якщо раніше передача супутникових даних до передових підрозділів тривала кілька днів через складні бюрократичні процедури, то тепер процес забирає від 15 хвилин до кількох годин. Вантажівки операторів перетворено на мобільні командні пункти з прямим доступом до даних комерційних супутників, які можуть сканувати одну й ту ж ділянку фронту до 15 разів на добу. Це дозволяє військовим виявляти ледь помітні зміни на місцевості – свіжі сліди техніки чи замасковані укриття, де ворог ховає озброєння.

Завдяки оперативній супутниковій розвідці підрозділи Силах оборони, зокрема 422-й окремий полк безпілотних систем, вже провели серію успішних операцій із нейтралізації російських систем РЕБ у Запорізькій області, знищення засобів ППО в окупованому Криму та ураження поромних терміналів, що порушило постачання ворожого угруповання.

«Загалом це схоже на справжню революцію у військових технологіях. У нашому полку ми не бачили ворожих танків уже шість місяців – усі вони глибоко заховані в укриттях. Тому подібна супутникова підтримка є неймовірно корисною», – зазначив командир 422-го полку майор Микола Колесник.

Попри те, що для завдавання ударів операторам досі необхідне підтвердження вищого командування, інтеграція супутникових знімків безпосередньо в планшети та консолі управління дала змогу українським пілотам діяти з високою точністю та мінімізувати вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу. 

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами. 

Теги: війна Україна

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