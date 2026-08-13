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Українські військові розгромили американців під час навчань НАТО – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українські військові розгромили американців під час навчань НАТО – WSJ
Українці на навчаннях НАТО перемогли американців
фото: Генштаб ЗСУ

Українські оператори дронів виявили штаб американців і знищили всіх, коли ті виїхали на фронт

Під час масштабних військових навчань НАТО «Спільна рішучість» у Німеччині підрозділ Збройних сил України провів умовний бій із бронетанковою бригадою армії США та здобув переконливу перевагу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає «Главком».

Головну роль у розгромі умовного противника відіграли оператори 412-го полку Nemesis. За допомогою розвідувальних безпілотників українські бійці оперативно виявляли американську бронетехніку, після чого завдавали по ній масованих ударів FPV-дронами та бомберами. Швидкість та точність умовного ураження виявилися настільки високими, що організаторам навчань доводилося завчасно повертати «знищену» техніку до сценарію, аби американські підрозділи мали змогу продовжувати маневри.

У тренуваннях брали участь близько 3 500 американських військовослужбовців, які мали у своєму розпорядженні штатні засоби радіоелектронної боротьби та системи протидії БпЛА. Зазнавши перших системних невдач під час інтенсивних атак українських дронів, американські військові були змушені оперативно коригувати свою тактику – посилити розосередження підрозділів, ретельніше маскувати бронетехніку та активніше задіювати засоби РЕБ.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). 

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження. 

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

Теги: США військові НАТО ЗСУ

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