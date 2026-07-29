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Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату ймовірного завершення війни
У третій декаді липня аналітичний Metaculus вважав, що вірогідність припинення вогню у цьому році не перевищує 15%
фото: Генштаб (ілюстративне)

Названо дату, на яку ставлять найвпливовіші аналітики світу

За сукупними оцінками провідних міжнародних прогнозистів, найімовірнішою датою завершення війни в Україні є 24 листопада, але не поточного року. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату».

За даними «Главкома», у травні 2026 року прогнозна платформа Polymarket оцінювала ймовірність досягнення перемир'я між Україною та Росією до кінця 2026 року у 99%. На таку оцінку вплинуло узгоджене припинення вогню 9-11 травня з нагоди параду в Москві.

У третій декаді липня аналітичний Metaculus вважав, що вірогідність припинення вогню у цьому році не перевищує 15%. Половина його експертного корпусу не чекала на укладення хоч якоїсь угоди раніше 24 листопада 2027 року, а найобережніші відсували її аж на травень 2029 року.

Ринки передбачень – це майданчики, де за помилковий прогноз платять. На Polymarket (масовій платформі на блокчейні) робляться грошові ставки на ту чи іншу майбутню подію. Український регулятор визнав діяльність платформи неліцензованою організацією азартних ігор і на початку 2026 року заблокував до неї доступ.

На Metaculus прогнози формулюють близько тисячі аналітиків, ризикуючи своєю репутацією, яку для кожного з них роками вимірює сама платформа. На Polymarket ціною помилки є гроші, на Metaculus репутація.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, війна Росії проти України завершиться до закінчення його президентського терміну, який триватиме до січня 2029 року. Він також пояснив, що раніше розраховував швидше досягти результату, оскільки мав добрі стосунки з обома сторонами.

До того ж міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна вже здобула перемогу у війні проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на початкові цілі Кремля. «Чотири роки тому всі думали, що Росія дістанеться Києва за тиждень», – сказав він.

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Теги: війна перемога

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