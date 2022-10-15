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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 15 жовтня

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 15 жовтня
Сили оборони завдали близько тридцяти ударів по позиціях російських військ на Луганщині
фото з відкритих джерел

Окупанти вранці 15 жовтня атакували Київщину, Сумщину та Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині та Житомирщині.

Запорізька область

Вночі окупанти здійснили чотири авіаудари дронами, на ранок випустили ще 10 ракет С-300. Ворог продовжує системний терор. Внаслідок атаки безпілотниками Shahed-136 в Запоріжжі близько опівночі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які було вчасно локалізовані нашими рятувальниками. Постраждалих немає.

Вранці окупант поцілив 10 ракетами в обласний центр. Низка об’єктів енергетичної та промислової інфраструктури зазнали руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Київщина

Вночі – удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо – удар ракетою. Без жертв. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Чернігівщина

Три обстріли за добу із мінометів та скидання боєприпасів із безпілотників, один із мінометних обстрілів – цієї ночі. Всі – по території Новгород-Сіверського району. За попередніми даними – без втрат та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні зранку – мінометний обстріл Білопільської громади. Триває обстріл прикордоння. Наразі росіяни обстрілюють Річківську громаду, що межує з Білопільською. Дані щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

Вчора поблизу с. Славгород, Краснопільської громади під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн. Без жертв. Також за минулу добу ворог здійснив мінний обстріл території Глухівської громади. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині росіяни усю ніч гатили по Нікопольському району «Градами», «Ураганами» та важкою артилерією. У Нікополі поранено двох людей, вони у лікарні. У місті пошкоджені понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, кілька офісів, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та будинки. Зранку почався новий обстріл Нікополя. Деталі уточнюються. Вночі наші військові збили над областю п'ять ворожих дронів-камікадзе.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів у Вовчанську пошкоджено приватний будинок, в Ізюмі — неексплуатована будівля магазину, також пошкоджені нежитлові та господарчі споруди, сталися пожежі; у с. Коротич внаслідок обстрілу – об‘єкт транспортної інфраструктури. Без постраждалих.

Внаслідок ворожих обстрілів в Харківському районі загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням. В Чугуївському районі 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.

Луганщина

Сили оборони завдали близько тридцяти ударів по позиціях російських військ. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять безпілотників.

Ракетні війська й артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей. Було відбито 13 спроб штурмових дій з боку противника. Ворог завдав 15 артилерійських та мінометних обстрілів, три авіа- та два ракетних удари по позиціях Захисників Луганщини.

Окупаційні інтернет-ресурси повідомляють про велику кількість поранених росіян. В багатьох лікарнях цивільних не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.

Донеччина

Близько першої ночі – обстріл касетними снарядами селища Олександро-Шультіно Костянтинівської громади. Зруйновано будинок та пошкоджено будівлю. Зранку – обстріл Костянтинівки, влучання у виробничі приміщення фабрики «Конті». За минулу добу на Донеччині двоє загиблих, шестеро поранених цивільних.

Миколаївщина

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Вчора ввечері обстрілів зазнали околиці одного з сіл громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують тримати оборону та обстрілювати наші позиції й мирні населені пункти. Також ворог намагається відновити рух через Дніпро. У Херсоні окупанти викрали з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро.

За інформацією Оперативного командування «Південь», ворожа авіація двічі атакувала наші позиції в районі Давидового Броду гелікоптером і штурмовиком. Без втрат. Нашою авіацією уражено чотири позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах. Продовжується робота над відновленням деокупованих населених пунктів Херсонщини.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії смертність серед них перевищує 50%.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили майже 64700 окупантів.

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Теги: обстріл оккупанты война

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