Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 17 жовтня

Сьогодні зранку рашисти здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Київ

На світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Тіло одного загиблого вже дістали.

Запорізька область

Вночі ворог здійснив ракетну атаку: на обласний центр впало дві ракети. На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає. Є ймовірність повторних атак.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни здійснили ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі. Є загиблі й поранені. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби ворог обстрілював села Великописарівської громади з «Градів», мінометів. Пошкоджено цивільне аграрне підприємство. По Білопільській громаді – два обстріли з мінометів протягом доби. В результаті одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Енергетики працюють. Також вчора по Краснопільській громаді зі сторони Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. В результаті обстрілів обійшлося без людських жертв.

Дніпропетровщина

Вночі атакували російські ракети, «Гради» та важка артилерія. Три ворожі ракети наші військові збили. Одна ракета поцілила по об’єкту енергетичної інфраструктури. На місці удару працюють усі служби. У Нікопольському районі ворог обстріляв з «Градів» та важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади. Попередньо, люди не постраждали. Є пошкоджені будинки. Деталі обстрілу з’ясовуються.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної і ствольної артилерії населені пункти Харківщини, вздовж лінії зіткнення та кордону з РФ. Зокрема, під удари потрапили м. Вовчанськ Чугуївського району та села Вовчанської громади, смт Дворічне Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району та інші. Протягом минулої доби в Харківському районі загинула 45-річна жінка, 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі з пораненнями госпіталізовано двоє людей, у Куп'янському – одну людину. В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Окупанти обстріляли Греківку, Новоєгорівку та Білогорівку, росіяни не припиняють вогонь по нещодавно звільненим ЗСУ селам Луганщини. Протягом минулої доби ЗСУ вздовж лінії зіткнення завдали понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ятнадцять ворожих БпЛА. Українські ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами. У відповідь ворог наніс три авіаційних та два ракетних удари, 16 разів обстріляв наші прзиції з артилерії та мінометів.

Донеччина

Вночі – обстріл Слов'янська, керамчного підприємства. Без жертв. Артилерійськв обстріли вздовж всієї лінії фронту. За минулу добу в області четверо загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Вчора ввечері російські окупаційні війська атакували Миколаївщину дронами-камікадзе Shahed-136. Одиннадцять з них було збито на території області. Вночі ворог атакував місто дронами-камікадзе Shahed-136. Як повідомляє ОК «Південь», три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. На місцях влучань виникли пожежі, які було оперативно локалізовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Попередньо, постраждалих немає. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі були обстріли між двома населеними пунктами. Влучання по сільськогосподарському підприємству. Постраждалих немає. Детальна інформація уточнюється.

Херсонщина

За інформацією ОК «Південь», противник веде активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення. З метою уточнення положення наших військ та коригування вогню артилерії ворог продовжує використовувати безпілотні апарати в Бериславському і Херсонському районах. Окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та почали процес евакуації так званих «державних» установ. Нашими артилеристами та ракетниками знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування «бавовни». Продовжується робота над відновленням деокупованих населених пунктів Херсонщини. Працюють відповідні служби, вибухотехніки обстежують території.

Нагадаємо, триває 236-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.