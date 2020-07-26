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    Події в Україні

    Обставини смерті Муси Сулейманова викликають питання, – Чубаров

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    <p>&laquo;Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті трирічного Муси, викликають питання&raquo; &ndash; Чубаров</p> - Обставини смерті Муси Сулейманова викликають питання, – Чубаров

    «Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті трирічного Муси, викликають питання» – Чубаров

    Голова Меджлісу висловив співчуття у зв’язку із трагічною смертю дитини

    Меджліс кримськотатарського народу вважає за необхідне сприяти в залученні необхідних фахівців з метою встановлення об’єктивних причин і обставин, що призвели до смерті трирічного Муси Сулейманова.

    Про це у Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «Місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті трирічного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі. Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об’єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова», – написав Чубаров.

    Голова Меджлісу висловив співчуття у зв’язку із трагічною смертю дитини і нагадав, що Муса – син політичного в’язня, громадянського журналіста Руслана Сулейманова, незаконно заарештованого російськими окупантами в березні 2019 року за стандартним звинуваченням щодо кримських татар – «організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації».

    «З арештом Руслана Сулейманова вся тяжкість утримання сім’ї, що складалася з трьох малолітніх дітей – Мухаммеда (10 років), Асие (6 років) і трирічного Муси, а також батьків Руслана – Зери ханум (71 років) і Сервера аг’а (73 роки), лягла на 31-річну Ельзару, дружину Руслана», – написав Чубаров.

    З його словами, тисячі кримських татар і жителів Криму інших національностей брали участь в пошуку зниклого Муси, що тривав понад півтори доби.

    Нагадаємо, 24 липня в окупованому Росією Криму в селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – трирічний Муса Сулейманов. Люди збираються і формують невеликі мобільні групи для пошуку дитини.

    До слова, організовані пошуки тривають приблизно добу. До пошуків залучено волонтерів, кінологів та спецслужби.

    Як повідомлялося, родина зниклого в окупованому Криму трирічного сина ув’язненого активіста не виключає версію про викрадення дитини.

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