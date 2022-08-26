Обстріл МАГАТЕ та біженці в Британії: експерти оприлюднили нові фейки Кремля

Росія заявляє, що Британія більше не допомагатиме біженцям через подорожчання електрики

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог розповсюджує станом на ранок 26 серпня.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

у посольстві РФ у США заявили: «Ми (РФ, – ред.) відновлюємо соціальні об’єкти, зруйновані внаслідок нелюдських дій київського режиму. ЗСУ регулярно використовують дитячі садки, школи, лікарні, пологові будинки для розміщення своїх сил. Навіть Amnesty International, яку ніяк не можна запідозрити у проросійських поглядах, визнала цей факт».;

заступник постпреда РФ при ООН Д. Полянський заявив: «РФ сподівається, що київські силовики будуть сповна розуму не обстрілювати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС… до складу делегації увійдуть технічні фахівці, у тому числі з Росії та України»;

ЗМІ РФ повідомили, що «близько чверті жителів Британії, які прийняли біженців, планують більше не допомагати українцям. Річ у тім, що електрика стала занадто дорогою, і ділитися нею з чужинцями люди не хочуть, до того ж, держава затримує щомісячні субсидії».

Нагадаємо, напередодні, на День Незалежності, на Дніпропетровщині окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила рятувально-пошукові роботи. Внаслідок обстрілів житлового сектору та залізничної станції загинуло 25 осіб. Постраждала 31 особа. Російська атака забрала життя двох хлопчиків – шести та 11 років. Серед загиблих та постраждалих є залізничники.

Росія ж заявила, що ракетним ударом по селі Чаплине нібито знищила понад 200 бійців Збройних сил України та 10 одиниць військової техніки.