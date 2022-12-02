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Очільник Луганської ОВА розповів, яке місто окупанти бояться втратити найбільше

Юрій Лящук
glavcom.ua
Очільник Луганської ОВА розповів, яке місто окупанти бояться втратити найбільше
ЗСУ поступово просуваються на Луганщині
фото з відкритих джерел

Старобільськ – логістичний центр, тому туди і кинуті російські десантники з Херсонського напрямку

Рашисти бояться втратити Старобільськ, тому готують місто Луганської області до потужної оборони. Таку заяву зробив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай розповів про деокупацію Луганщини станом на вечір 2 грудня.

Найважча ситуація на Луганщині – у Білогорівці, адже рашисти не припиняють атакувати знищене селище. На напрямку Сватове-Кремінна ЗСУ поступово просуваються. Росіяни глушать інтернет та зв‘язок в окупованих населених пунктах, які знаходяться неподалік лінії фронту. Бояться, що люди передаватимуть інформацію ЗСУ про розташування рашистських військ.

Окупанти подають газ понівеченими мережами, через що багатоповерхівки в окупованих містах злітають у повітря.

Окрім того:

  • на Сватівському та Кремінському напрямках окупанти задіяли шалену кількість особового складу і техніки, але ЗСУ мають там успіх та поступово рушать уперед;

  • цілодобово росіяни атакують Білогорівку;

  • вже є трагічні випадки, коли окупанти необережно підключають газ у багатоповерхівках, які потім вибухають;

  • росіяни штучно обмежують доступ місцевих до мобільного зв’язку та Інтернету – бояться, що люди передають ЗСУ розташування техніки і штабів окупантів;

  • Старобільськ – логістичний центр, тому туди і кинуті російські десантники з Херсонського напрямку.

Раніше Гайдай розповів, які міста ЗСУ можуть звільнити наступними.

Також стало відомо, яку кількість дезертирів окупанти щоденно відловлюють на Луганщині.

Крім того, лікарні Луганщини перевантажені пораненими окупантами.

Нагадаємо, триває 282 доба повномасштабної війни Росії проти України. За поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення; чотири ракетних удари по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині. Також ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

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Теги: Луганщина росія окупанти Сергій Гайдай війна

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